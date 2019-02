Deux conseillers municipaux de Trois-Rivières en Colombie-Britannique pour Vision zéro

La conseillère du district des Forges, Mariannick Mercure, ainsi que le conseiller du district des Rivières, Claude Ferron, ont fait le voyage jusqu’à Surrey, en banlieue de Vancouver, pour assister à l’événement.

Mariannick Mercure affirme qu’elle tenait à participer au colloque, parce que nous, on est au début du processus à Trois-Rivières et s’inspirer de ce qui se fait ailleurs et des gens qui sont plus avancés dans ce processus-là, c’était crucial, pour éviter de refaire des erreurs qu’ils ont fait, pour apprendre de leurs erreurs et pour créer des contacts .

En entrevue à l’émission 360 PM, Mariannick Mercure a expliqué que cette sortie va coûter trois nuits d’hôtels à 130 $. Elle était déjà en Colombie-Britannique dans le cadre de ses fonctions dans la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, pour visiter une usine de traitement des biogaz.

[Notre participation à ce colloque], c’est quelque chose après qui va nous aider à avancer plus vite et à sauver de l’argent. Il n’y a aucun doute dans mon esprit que ce n’est pas une dépense autant qu’un investissement. Mariannick Mercure, conseillère municipale du district des Forges

Beaucoup d’experts de la Colombie-Britannique seront au colloque organisé par la Ville de Surrey, en collaboration, entre autres, avec les autorités de la santé publique de la province.

La Colombie-Britannique a adopté Vision zéro, une approche qui vise à réduire les accidents et décès de cyclistes, piétons et automobilistes sur les routes. Plusieurs villes de la province ont emboîté le pas.

La Colombie-Britannique fait la promotion de l'adoption de Vision zéro, une stratégie pour la sécurité sur les routes dont le but est de n'avoir aucun décès relié aux accidents de la route. Photo : Gouvernement de la Colombie-Britannique

Mariannick Mercure a aussi rencontré des ingénieurs de la Ville de Vancouver avec qui elle a discuté de Vision Zéro au plan technique et aussi, au niveau des communications.

Eux, dès le départ, ils avaient un plan de communication et une forme de marketing que nous, on n’a pas, parce qu’on n’a pas l’équipe suffisante aux communications, dit-elle, mais c’est quelque chose qui s’en vient, ça a été discuté qu’on s’en va dans un vrai département des communications.

La conseillère municipale sera de retour à Trois-Rivières à temps pour les consultations publique sur Vision zéro.

J’ai hâte que les citoyens rencontrent les différents experts qui seront présents [aux consultations de Trois-Rivières], il y a du monde d’un peu partout, des ingénieurs de firmes privées, du gouvernement provincial, de la santé publique, des policiers et des pompiers , a-t-elle déclaré.

Les consultations publiques ont lieu les samedis 16 et 23 février. Il faut s’inscrire pour pouvoir y participer.