Nouvelle image de marque pour l’Impérial Bell

Nouveau hall d'entrée, logo plus moderne, site web revampé et vaste campagne publicitaire... C'est ainsi que l'équipe du Festival d'été de Québec (FEQ) a décidé de changer l'image de l'Impérial Bell. L'objectif? Dépoussiérer l'image de la salle de spectacle que certains mélomanes associent encore aux scènes rock ou métal.

Cette nouvelle campagne survient cinq ans après que le FEQ a acheté la salle située au coeur du quartier Saint-Roch. « Les gens de l’extérieur et les gens de Québec n'ont pas le réflexe de penser à l’Impérial pour une offre musicale », explique la directrice des communications du FEQ, Samantha McKinley.

« Ce n’est pas tout le monde qui sait que c’est l’équipe du Festival qui est derrière la programmation et la gestion de cette salle. Certains pensent encore que c’est le Midi-Minuit ou Les Folies de Paris. Ils n’ont pas suivi l’évolution. Là, on veut que les gens réalisent qu’on a un bijou de salle de spectacle au sein de la ville. Il y a une ambiance différente dans cette salle-là. »

Changer les perceptions

Pour faire passer son message, la salle de spectacle mise sur une vaste campagne publicitaire dans les radios et sur les panneaux.

« On avait vraiment envie de transformer son look et casser l’image que le public avait d’elle... Cette perception qu’on offre juste des shows de rock et de métal. L’Imperial Bell, c’est plus que ça », poursuit McKinley, qui insiste sur la variété musicale et l’esprit festif de l’endroit.

« J’ai presque le goût de dire que c’est une salle multifonction. On fait beaucoup de corporatif. On accueille des compagnies pour leurs soirées, pour des partys de Noël. Mais avant tout, c’est une salle de spectacle où le public peut revivre l’énergie du Festival d’été. C’est une salle de spectacle de type cabaret avec une offre musicale à longueur d’année. »

Le nouveau logo sera plus moderne et plus raffiné, « un peu à l’image du Festival d’été ». « On va le sentir beaucoup sur le site web, dans notre campagne radio et sur nos médias sociaux. »

La population de Québec est-elle réticente à se déplacer en ville par peur de manque de places de stationnement? « C’est une fausse perception que les gens ont. On a fait le décompte et on trouve 1600 places de stationnement à une minute de marche. En plus, c’est hyper accessible avec les transports en commun. »

L’équipe du Festival d’été espère marquer le coup de cette nouvelle campagne vendredi soir. Elle a invité les médias au spectacle du poète David Goudreault. « Même si l’ADN de l’Impérial demeure la musique, on veut montrer aux gens qu’on présente différents styles de spectacles. »

La capacité de l'Impérial Bell est de 900 personnes en admission générale.