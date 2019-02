L'homme le plus riche du monde se dit victime de sextorsion

Cette accusation, le clou d'une longue tribune figurant sur la plateforme en ligne Medium, est le dernier épisode en date d'un différend à entrées multiples entre Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post, et l'éditeur d'un des tabloïds les plus lus aux États-Unis, qui a longtemps entretenu des liens étroits avec le président américain Donald Trump.

Bien sûr, je ne veux pas que des photos personnelles soient publiées, mais je ne participerai pas non plus à leur pratique bien connue de chantage, de faveurs politiques, d'attaques politiques et de corruption.

Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon