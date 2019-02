Centre de cancérologie de Rouyn-Noranda : les plans sont présentés aux citoyens du secteur

Un texte d'Emily Beaudoin-Blais

Lors de la première rencontre citoyenne au mois d'août dernier, il avait été question du bruit généré par le bâtiment une fois qu’il sera en fonction à l'automne 2020.

Le personnel du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) a indiqué que des employés de SNC-Lavalin travaillent sur cette partie du projet.

À une certaine distance, ils ont comparé le bruit, à celui d'un réfrigérateur dans une maison.

Des plans du consortium Trame, qui est actif en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, et de la firme Jodoin Lamarre Pratte architectes ont été présentés.

« On doit respecter une distance de 45 mètres entre un établissement de santé et les génératrices. Donc, le bâtiment a été positionné le plus bas possible avec des rampes et on essaie de mettre en verre et aussi dissimuler l'aspect du bâtiment avec l'environnement du parc », affirme Robert Clouâtre, conseiller en bâtiment au CISSS-AT. Il a décrit le bâtiment dans lequel seront installées les deux génératrices plus près du chemin Trémoy.

Les génératrices seront activées une heure par mois ou en cas de panne d'électricité.

Les citoyens doivent aussi s'attendre à une augmentation de la circulation, du bruit et de la poussière lorsque les travaux débuteront à l'été 2019.