Les opinions divergent pour rétablir la santé budgétaire de l’Alberta

Des professeurs d’économie, des spécialistes de la santé publique, des proches du gouvernement néo-démocrate ou un ancien ministre conservateur, les panélistes réunis par l'École des politiques publiques de l'Université de Calgary venaient de tous horizons. S’ils s’entendaient tous sur l’urgence d’assainir les finances publiques de l’Alberta, ils avaient des opinions pour le moins divergentes sur la façon d'y parvenir.

L’ancien ministre provincial des Finances, Ted Morton, croit par exemple que l'équilibre budgétaire est un concept qui doit être protégé par la Constitution canadienne.

« Ces règles doivent être inscrites dans la Constitution, pour qu’on ne puisse pas [les] changer chaque fois que ce n’est pas pratique d’équilibrer le budget », explique-t-il. Ted Morton estime en effet qu'avec le feu vert de la Chambre des communes et du Sénat, l’Alberta pourrait rapatrier une partie de la Constitution canadienne et y apporter des modifications.

Apporter des modifications à la Constitution est toutefois un processus complexe qui requiert plus qu’une simple majorité à l’Assemblée législative, contrairement à une loi ordinaire. La solution de Ted Morton serait donc difficile à exécuter, mais beaucoup plus pérenne, selon lui.

Le président de l'École des politiques publiques de l'Université de Calgary, Jack Mintz, propose quant à lui une réforme fiscale.

« On pourrait faire plus pour encourager la croissance économique dans la province en réduisant les taxes les plus dommageables en Alberta et en les remplaçant par des taxes qui ne feraient pas autant de mal à l’économie », affirme-t-il.

Ainsi Jack Mintz propose d’introduire une taxe de vente, mais de réduire l’impôt sur le revenu et celui des grandes entreprises.

« Si on avait [une taxe de vente] de 3 % qui allait au gouvernement de l’Alberta, ça donnerait 3 milliards en revenus et une partie de cela serait payée par des gens qui travaillent temporairement dans la province ou qui visitent, et qui ne payent pas de taxes sinon », argumente-t-il.

Enfin, d'autres panélistes affirment que la source du déficit budgétaire vient des revenus de la province qui dépendent trop des redevances pétrolières et gazières. Sa santé budgétaire resterait donc fragile, tant qu’elle ne diversifie pas son économie.

Le déficit actuel de l’Alberta est d’environ 8,8 milliards, soit 8,7 % de son produit intérieur brut dans le dernier budget.

Le Nouveau Parti démocratique promet d’atteindre l’équilibre budgétaire en 2023, alors que le Parti conservateur uni se dit prêt à employer les grands moyens en coupant dans les dépenses pour y arriver dès que possible.