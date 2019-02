La contraception pour faire face aux problèmes de pigeons dans le SkyTrain

Il s’agit d’un projet pilote mené par la société de transport du Grand Vancouver, TransLink, et la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de la Colombie-Britannique.

La porte-parole de TransLink, Jill Drews, soutient qu’en plus de salir les stations de SkyTrain, les pigeons peuvent déclencher des alarmes d'intrusion dans le réseau, ce qui force les trains à freiner brusquement. « Cela peut faire tomber les passagers, en plus de ralentir le service », dit-elle.

La mangeoire à oiseaux installée derrière la station VCC-Clark contient des grains de maïs mélangés au produit OvoControl. « C’est un produit de contraception pour les pigeons », indique la directrice scientifique de la SPCA, Dre Sara Dubois.

Elle explique que les pigeons qui en mangent régulièrement ne sont pas en mesure de se reproduire. Selon TransLink, des études effectuées dans d’autres pays ont démontré qu’OvoControl permet de réduire la population de 50 % par année.

La mangeoire à oiseaux répand automatiquement le maïs et le produit OvoControl sur le sol. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

« Le but n’est pas de se débarrasser des pigeons, précise Dre Sara Dubois. Le but est de gérer la population de pigeons pour qu’ils ne causent plus de problème pour TransLink. »

La directrice scientifique de la SPCA ajoute que le produit OvoControl est conçu spécifiquement pour les pigeons. « Si un faucon ou un aigle attrape et mange un pigeon, le produit ne l’affectera pas », affirme-t-elle.

Si le projet pilote est un succès, des mangeoires semblables pourraient être installées dans huit autres stations de SkyTrain au cours des deux prochaines années.