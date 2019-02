Maternelle 4 ans : « C'est précipité », selon la Commission scolaire Marie-Victorin

La Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV), sur la Rive-Sud, dénonce la pression qu'exerce le ministre de l'Éducation du Québec pour ajouter le plus rapidement possible des classes de maternelle 4 ans.

Le ministre Jean-François Roberge a déjà envoyé deux lettres en janvier à ce sujet aux commissions scolaires.

Dans la première missive, envoyée le 23 janvier, le ministre demande aux présidents des commissions scolaires de « prendre les mesures nécessaires immédiatement pour inclure cette priorité [l’implantation de la maternelle 4 ans dans le réseau scolaire, une promesse électorale de la Coalition avenir Québec] à vos projets, incluant ceux en chantier ou à l’étape des plans et devis ».

Cinq jours plus tard, la deuxième lettre indique entre autres que l’universalité visée est inscrite dans un horizon de cinq ans et qu’elle « repose sur le maintien des 394 classes déjà en place et sur l’ajout de nouvelles en 2019-2020 ».

La présidente de la Commission scolaire, Carole Lavallée, se demande pourquoi le ministre est aussi pressé.

On sent que c’est précipité. On ne voit pas le plan qu’il y a derrière, on ne voit pas la démarche, on ne voit pas l’échéancier, on ne voit pas le budget, mais on trouve que c’est précipité. Carole Lavallée, présidente de la Commission scolaire Marie-Victorin

Si le gouvernement met en oeuvre le projet de maternelle 4 ans, la Commission scolaire Marie-Victorin estime que, dans 5 ans, il y aura 3400 enfants de plus dans ses écoles.

Elle devra non seulement ajouter 180 classes pour les accueillir (l’équivalent de 6,5 écoles), mais aussi embaucher 180 enseignants et 180 éducateurs de plus, puisque chaque classe de maternelle 4 ans doit avoir un enseignant et un éducateur.

La Commission scolaire Marie-Victorin sert les municipalités de Brossard, Saint-Lambert et Longueuil (arrondissements de Greenfield Park, de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil) et compte actuellement 41 000 élèves.

Mme Lavallée, à son tour, a envoyé une lettre pour exprimer les besoins des commissaires de la CSMV.

« Nous avons besoin de connaître les plans national et régional pour, à notre tour, planifier les travaux à exécuter et les budgets qui seront dévolus dans les années à venir », indique entre autres la lettre de Mme Lavallée.

Construire coûte plus cher

La présidente souligne aussi que sa commission scolaire souffre déjà d’une pénurie d’espace et que construire de nouvelles écoles coûtera cher. Les terrains peuvent coûter de 5 à 10 millions de dollars sur la Rive-Sud, selon l’emplacement, et la pénurie de main-d’œuvre se fait sentir dans le monde de la construction.

Le prix des soumissions pour construire une école qui était d’environ 20 millions de dollars a augmenté de 30 %, selon elle.

Un défi de taille pour la Commission scolaire

Carole Lavallée ignore si sa commission scolaire arrivera à répondre à la demande du ministre, qui veut des nouvelles classes de maternelle 4 ans pour septembre 2019.

Faire de la place dans nos écoles qui débordent déjà, pour faire de la place pour les maternelles 4 ans, pour nous, c’est un défi qui est extrêmement grand. Carole Lavallée, présidente de la Commission scolaire Marie-Victorin

La présidente de la CSMV souhaite maintenant s’asseoir calmement avec le ministre pour discuter de la question et espère que le changement se fera de façon graduelle.

Dans la grande région de Montréal, si le gouvernement met sur pied les maternelles 4 ans, il manquera plus de 1300 classes dans les commissions scolaires francophones.

