Le projet de loi sur l'immigration suscite espoirs et doutes à Sept-Îles

Le projet de loi sur l'immigration déposé jeudi à Québec par le ministre Simon Jolin-Barrette suscite des espoirs et des doutes chez certains intervenants de la Côte-Nord.

La directrice générale de la Chambre de commerce de Sept-Îles, Jessica Belisle, se réjouit de la volonté du gouvernement québécois d'imposer des conditions aux personnes qui veulent immigrer dans la province pour répondre aux besoins de main-d'œuvre en région.

Jessica Belisle, directrice de la Chambre de commerce de Sept-Îles Photo : Jessica Belisle

C'est sûr qu'on a des entreprises ici qui cherchent des gens formés, souligne Jessica Belisle. On est vraiment dans une pénurie d'ingénieurs ou d'emplois vraiment spécifiques. Ça va sûrement aider. On a des entrepreneurs qui vont à l'extérieur et qui parlent de faire de l'immigration la meilleure avenue pour aller chercher des nouveaux employés.

Pour sa part, la responsable du service aux immigrants du Centre Alpha Lira à Sept-Îles, Hélène Lejeune, juge irréaliste la volonté du gouvernement québécois d'imposer des conditions aux personnes qui veulent immigrer dans la province dans le but de répondre aux besoins de main-d'œuvre en région.

Je ne crois pas que ça soit viable non plus parce que l’immigration est de juridiction provinciale et fédérale donc le fédéral a son mot à dire, souligne Hélène Lejeune. Au niveau de la mobilité des immigrants, une fois que l’on a la résidence permanente, il n’y a aucune loi qui peut nous forcer à rester à un endroit ou à un autre donc je ne crois pas que ce soit raisonnable ou réaliste même de pouvoir penser agir de la sorte.

Selon elle, il serait préférable de tenter de faire comprendre aux immigrants les avantages d’aller travailler en région.

Avec les informations de Laurence Royer