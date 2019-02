L'assureur automobile ICBC annonce une perte de 860 M$ en seulement 9 mois

ICBC a publié ses plus récents chiffres jeudi, déclarant une fois de plus que la hausse des coûts de réclamation en est la cause.

Le procureur général David Eby dit que la situation financière de l’assureur « reste critique et s’aggrave ». Dans un communiqué, il affirme que la perte est de 273 millions de dollars de plus que prévue.

Les pertes de cette ampleur sont intenables et inacceptables. David Eby, procureur général, ICBC

« La raison principale pour la détérioration de la situation financière d’ICBC est l’augmentation du coût de résolution des réclamations pour blessures personnelles, qui ont augmenté de 43 % au cours des cinq dernières années. », ajoute M. Eby.

Selon ICBC, le coût total pour résoudre ces réclamations en 2018 était de 3,67 milliards de dollars.

Présentement, 110 000 réclamations sont en attente de résolutions; leur valeur estimée est de 7 milliards.

David Eby ajoute que le coût des témoins experts contribue fortement aux dépenses. De nombreux dossiers nécessitent l'intervention de plus de six experts médicaux, selon ICBC.

Cependant, le procureur général ne rend pas responsables les avocats plaignants. « Ils exercent selon les règlements d’un système qui a dévolué pendant des années de mauvaise gestion », avance-t-il.

ICBC adoptera plusieurs changements dès le 1er avril, y compris une nouvelle limite pour les réclamations liées aux blessures mineures et un nouveau processus de résolutions de disputes.

Selon M. Eby, ces réformes vont permettre d'économiser plus de 1 milliard de dollars par année.