Des places en garderie difficiles à trouver

Jennifer, Véronique et Virginie ont deux points en communs : elles ont donné naissance à un premier enfant en 2018 et sont incapables de dénicher une place en garderie pour leur poupon.

Virginie a même dû repousser son retour au travail prévu en janvier après la fermeture imprévue de sa garderie.

On avait commencé nos recherches au mois d'août donc on a été pris à la dernière minute. Ça a été un gros stress de trouver une autre place et, là, on arrive dans un moment où il n'y a vraiment aucune place nulle part , constate la maman d’Isaac, 11 mois.

Véronique Lapointe, qui a donné naissance à la petite Gaelle il y a 10 mois, abonde dans le même sens.

On demande aux garderies si elles pensent avoir des places disponibles bientôt. On se fait répondre oui, mais on se fait dire que les fratries ont la priorité ou on se fait répondre que ça va aller juste en septembre. Est-ce qu'il y a un manque de places? Est-ce qu'il y a un manque de personnel pour pouvoir avoir les places annoncées? Véronique Lapointe, mère

Places pour poupons convoitées

Les places pour les enfants de moins de 1 an sont convoitées dans les centres de la petite enfance, les garderies en milieu familial et les garderies privées. Toutefois, offrir de nouvelles places demeure laborieux en raison de la lourdeur administrative. C’est du moins ce que constate Stéphanie Dion-Proulx, propriétaire de la garderie Les petits Mooses.

Ça peut être très long et si les exigences ne font pas, tu as des visites chaque mois de la part du ministère [de la Famille]. Nous, on était supposé ouvrir en juillet et ça a été reporté à octobre. Il faut avoir notre personnel déjà engagé, il faut avoir une liste d'enfants. On n'est pas capable de donner de date à personne et ce n’est pas évident , note la propriétaire.

Normes resserrées

Le gouvernement du Québec a resserré les normes sur les qualifications requises pour les éducatrices en service de garde. La main-d'oeuvre spécialisée est rare et plusieurs éducatrices optent pour les CPE qui offrent de meilleures conditions de travail.

C’est bien qu'ils mettent un frein à ça parce que ça peut contrôler la qualité des installations, mais en même temps, c'est dur de trouver des personnes qualifiées pour se joindre à nos équipes , fait valoir la copropriétaire de la garderie Exploratout, Karen Perron.

Jennifer Girard, maman de Matthew, 9 mois, croit que les critères sont trop stricts.

Il y en a des projets dans la région, mais ça n'avance pas. Jennifer Girard, mère

Les propriétaires de garderies privées croient qu'une aide financière du gouvernement pourrait favoriser l'arrivée de nouvelles entreprises. En septembre dernier, Québec a lancé La Place 0-5, un guichet unique pour aider les parents et les services de garde à combler les places disponibles.

D’après un reportage de Frédéric Tremblay