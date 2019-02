Une 3e personne meurt de la grippe à Ottawa

Selon le rapport hebdomadaire de l'agence municipale de santé, cette mort est survenue au cours de la dernière semaine. Dans les trois cas, les victimes étaient âgées de 65 ans et plus.

Santé publique Ottawa a également rapporté une éclosion d'influenza dans un établissement de santé. Depuis le 1er septembre dernier, soit le début de la saison de la grippe, 12 éclosions ont été comptabilisées.

L'agence municipale de santé a ajouté que 264 cas de grippe ont été confirmés en laboratoire depuis septembre.

L'organisme a indiqué qu'il reçoit encore des doses du vaccin antigrippal du ministère de la Santé et des Soins de longues durées et que ce dernier est toujours disponible dans les cabinets de médecins et certaines pharmacies.