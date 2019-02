Les expropriations massives du secteur McConnell-Laramée à Hull

Si les citoyens n’ont pas manifesté lors des expropriations massives, les gens touchés sont toujours amers face au délai, 35 ans, avant que prenne finalement place l’autoroute McConnell-Laramée, qui fut nommée boulevard des Allumettières et inauguré en 2007.

Le côté nord de la rue Laramée en 1972 (archive). Photo : Ministère des Transports du Québec

Tout s’est déroulé très rapidement pour les résidents du secteur McConnell-Laramée. En 1972, les gouvernements du Québec et du Canada se sont entendus pour construire une autoroute à 6 voies entre Hull et Aylmer. Transport Québec a envoyé les avis d’expropriation dès l’année suivante.

Jeannine et Roger Bédard, mes parents, ont reçu une lettre comme quoi dans les prochains 12 à 14 mois ils seraient expropriés et qu’ils devaient communiquer avec le ministère des Transports pour négocier pour le prix de la maison et fallait que nous soyons sortis de la maison dans cet espace de temps là , explique Sylvie Bédard alors âgée de 16 ans.

Mes parents ont été locataires de 1950 à 1972 dans cette maison-là, puis ils l’ont achetée un an avant de recevoir l’avis d’expropriation. Sylvie Bédard, résidente du secteur McConnell-Laramée

Questionnée sur le montant d’argent qu’avaient reçu ses parents lors de l’expropriation, elle n’avait pas la réponse, mais elle se souvient de l’anxiété qui régnait dans le secteur touché.

Quand les gens ont reçu leur avis d’expropriation, je me rappelle avoir entendu des conversations où les gens disaient : '' mon Dieu seigneur, ça va être la fin du monde, vous n’aurez pas grand argent pour vos maisons, vous allez vous retrouver le derrière à la rue parce que le gouvernement ne paie pas bien , a affirmé Mme Bédard.

Quand je passe aujourd’hui sur le boulevard [des Allumettières], j’essaie toujours de figurer où était notre maison. Sylvie Bédard, résidente du secteur McConnell-Laramée

Président de la Société d'histoire de l'Outaouais et ancien archiviste en chef de l'Université d'Ottawa, Michel Prévost, soutient que tout s’est passé rapidement et que quelques résidents contestataires ont dû être patients avant de recevoir leur compensation.

Ce qui est très frappant dans le dossier des expropriations massives du secteur McConnell-Laramée, c’est que plusieurs personnes ont été payées seulement cinq ans après l’expropriation, nous pouvons penser que c’est des gens qui ont contesté le montant qu’ils recevaient , a-t-il dit.

Ce n’était pas un quartier de taudis, il y avait plusieurs maisons imposantes qui côtoyaient de petites maisons, donc pas un quartier de haute bourgeoisie ou avec la même valeur que celui que l’on nomme celui Quartier du Musée , a précisé M. Prévost.

Une maison appartenant à la famille Deveault sur la rue Laramée en 1972 (archive). Photo : Ministère des Transports du Québec

Louise Poirier, conseillère municipale à Hull et à Gatineau, de 1999 à 2008 a dû composer avec le dossier de l’autoroute McConnell-Laramée.

Quand je suis arrivée dans le dossier, les gens avaient déjà été expropriés, alors je ne pouvais plus rien faire. Au moins, nous avons développé une artère majeure dans la grande Ville de Gatineau, un lien entre l’est et l’ouest et des fois je me plais à penser que si nous n’avions pas fait ça, avez-vous pensé ce qui se passerait, Aylmer serait plus isolé?

À Mirabel, nous avons exproprié des gens pour construire un aéroport que nous avons laissé tomber, la pire chose que nous pouvons faire en tant qu’élus, c’est de ne rien faire une fois que nous les avons expropriés. Louise Poirier, conseillère municipale à Hull et à Gatineau de 1999 à 2008

Bien sûr je me mets à la place des gens qui ont été expropriés qui ont perdu leur maison, c’est quelque chose qui les affecte pour le restant de leur vie et des générations. Il y a un côté humain et un côté développement urbain, il n’y a ni gagnant ni perdant, mais il faut faire avec, a-t-elle relaté.

L'épicerie Renaud, sur la rue Laramée en 1972 (archive). Photo : Ministère des Transports du Québec

Au début des années 2000, il n’y avait pas beaucoup de moyen autre que de faire des routes et l’auto était reine et maîtresse, mais aujourd’hui on regarderait les choses autrement et je pense que c’est pour ça qu’actuellement on défend le train léger parce que tout le secteur de l’Ouest a besoin d’un meilleur lien et que nous ne pouvons plus penser route dans ce secteur-là , a-t-elle conclu.

L'intersection des rues Laramée et Berri en 1972 (archive). Photo : Ministère des Transports du Québec