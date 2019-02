Une serre de la pépinière Dorobi cède sous le poids de la neige

Le propriétaire de l'entreprise, Sébastien Marineau, constate avec dépit que le projet qui tient à coeur à sa conjointe est tombé par terre.

La serre de production de légumes frais, un projet lancé il y a environ quatre ans, n'a pas résisté sous le poids de la neige mouillée.

On en produit probablement 10 000 $ par année, beaucoup de tomates, de concombres, de fines herbes, des citrouilles melon , dit-il.

Sébastien Marineau a entrepris de déneiger ses serres depuis quelques jours, mais la pluie verglaçante a eu raison de la structure en acier.

Sébastien Marineau, copropriétaire de la pépinière Dorobi Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Il lui reste d'autres serres de production, mais il ne compte pas rebâtir de sitôt une nouvelle structure.

C'est trop dispendieux, très dispendieux, la rentabilité est une chose à trop long terme pour penser reconstruire ça , lance-t-il.

Le professeur à l'école de génie de l'UQAT Walid Ghié croit que l'épaisseur de la neige qui s'accumule sur les toits n'est pas la vraie source du problème.

Walid Guié, professeur à l'école de génie de l'UQAT Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Selon lui, ce genre d'événement peut se produire, surtout dans les régions où on compte plus d'épisodes de verglas.

La neige en tant que telle ce n'est pas un problème. C'est la pluie qui cause plus de problèmes que d'autres, dit-il. 15 cm de neige mouillée, c'est l'équivalent d'un mètre de poudreuse. C'est ce qui pose plus de problèmes et quand ça tombe au négatif, ça devient plus lourd.