Départ canon pour le Memphis Cabaret

C'est un départ canon pour la salle de spectacle du chanteur Martin Fontaine au centre-ville de Trois-Rivières. Ses soupers spectacles ont obtenu un taux d'occupation de plus de 98 % pour les quatre premiers mois d'existence du lieu.

C’était le lancement jeudi de la programmation printanière du Memphis. L’équipe en a profité pour dresser un bilan positif de ses premiers mois d'existence.

Ce sont majoritairement des couples, des groupes d'amis et des collègues âgés de 35 à 65 ans qui ont assisté aux spectacles de Martin Fontaine. La moitié des spectateurs étaient de l'extérieur de la Mauricie, certains venaient même de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Spectacles hommages

Cette année, différents spectacles hommages seront présentés, entre autres à David Bowie, à Ray Charles et aux femmes du rock.

Sébastien Plante du groupe Les Respectables participera à Heart of Stones qui revisitera les succès des Rolling Stones les 22 et 23 mars prochains.

Ce dernier est convaincu que le succès du Memphis Cabaret est lié à son propriétaire.

Sébastien Plante, chanteur du groupe de Québec Les Respectables Photo : Radio-Canada

Martin a une excellence réputation ici au Québec auprès de tous les groupes d’âge. Martin a vraiment fait ses preuves. Sébastien Plante du groupe Les Respectables

Le chanteur ajoute que l'imitateur d'Elvis est estimé par plusieurs dans le domaine. C’est un gars qui est gentil, généreux et passionné. Le public le sent. Ça, ça ne ment pas. C’est inné et c’est sincère , affirme-t-il.

Il s’étonne aussi du cachet unique de la salle qui peut recevoir jusqu'à 120 personnes. Ce qui est le fun aussi, c’est que l’endroit est spécial. C’est habité par l’âme de Martin. Quand je suis entré, j’avais le sourire et j’ai dit : "Cool!"

La salle de spectacle Le Memphis affiche un taux d'occupation lors de ses soirées d'environ 98 %. Photo : Radio-Canada

Les représentations du spectacle Martin Fontaine sur la route de Memphis affichent déjà complet pour février. Des supplémentaires ont été ajoutées pour le mois d’avril.