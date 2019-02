Le refuge Siloam Mission est presque prêt pour son extension prévue au printemps 2020

Un an après le lancement de sa campagne de financement, le refuge a presque atteint les 19 millions de dollars nécessaires à son agrandissement.

« C’est un peu paradoxal! Nous sommes excités d’avoir un nouveau bâtiment en développement, mais, en vérité, on espérerait fermer, qu’il n’y ait plus de problème. Mais ce n’est pas le cas », reconnaît Jim Bell, le directeur général.

Les 110 lits du refuge trouvent en effet preneurs chaque nuit.

L’extension de 54 300 pieds carrés permettra d’ajouter 50 lits ainsi que davantage d’espace pour des services de santé, d'habillement et d'employabilité.

Jim Bell précise que ce nouvel espace permettra aussi d’améliorer la sécurité des femmes et le développement de services en santé mentale.

« Il y aura une augmentation des mesures pour rendre le refuge plus sûr et plus respectueux de la vie privée », explique-t-il.

Siloam, une organisation chrétienne, espère encore pouvoir réunir 1,9 million de dollars afin d’atteindre son objectif.

Une aide essentielle

John White, 68 ans, affirme que Siloam Mission l’ai aidé il y a 13 ans lorsqu’il est arrivé au Manitoba, en provenance de l’Alberta.

« J’ai été sur la route et sans-abri. Je me suis retrouvé dans cette situation à cause de dépendances. Je suis venu à Siloam pour avoir du soutien », relate-t-il.

Avoir accès à des services de santé et pouvoir parler à des travailleurs sociaux ainsi qu'à des médecins au refuge lui ont permis de retrouver confiance.

« Vous commencez à comprendre qu’il y a d’autres options que la rue », explique-t-il.

Aujourd’hui, John fait lui-même du bénévolat pour plusieurs organisations et s’inquiète pour les sans-abri qui vivent actuellement dans les rues.

« Avec toutes les drogues qu’il y a dans la rue de nos jours, de plus en plus de personnes sont touchées et de plus en plus finissent sans-abri », affirme-t-il.