Le projet de règlement sur les roulottes à Sept-Îles ne plaît pas à tous

Des inquiétudes ont notamment été exprimées en lien avec le bruit engendré par l’utilisation de génératrices.

Pour d’autres, c’est la vidange des installations septiques des roulottes qui suscitent des craintes.

Le conseiller du district Sainte-Marguerite, Gervais Gagné, a dit avoir demandé au conseil d’étudier la possibilité d’installer des stations de vidange septique dans les secteurs où il n’y en a pas déjà pour aider les citoyens à se conformer au règlement.

Certains résidents qui ont investi des montants importants pour rendre leurs installations conformes à l’ancien règlement invoquent une injustice.

Des contestations juridiques pourraient être enclenchées, ont prévenu des citoyens présents à la rencontre.

Les maisons de chaque côté valent 300 000 $, mais on a une roulotte de camping en avant de chez nous. Pour nous, c’est vraiment discriminatoire. Luc Thériault, résident du secteur de Gallix

L'hôtel de ville de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Moi, c’est certain que j’envisage même de contester mes taxes, lance Luc Thériault. Puis [j'envisage] de me présenter devant un juge pour me faire dire : "Effectivement, votre règlement est discriminatoire et puis Monsieur, soit que lui offrez une grosse réduction de taxes pas mal similaire à comme s’il vivait sur un camping ou Monsieur va payer ses pleines taxes, mais il ne vit pas sur un camping".

Tandis que pour d’autres, le nouveau projet de règlement est salué comme une belle ouverture de la Ville pour permettre de rentabiliser l’investissement dans des terrains qui se retrouvent désormais dans des zones considérées trop risquées pour être éligibles à un permis de construire.

Ce sont des terrains qui sont touchés par le phénomène d’érosion des berges donc c’est un nombre minime de terrains, autant à Val Marguerite qu’à Gallix, puis ça va permettre à ces gens-là qui ont des terrains non constructibles qui ont payé pour ces terrains-là d’en profiter au moins cinq à six mois par année avec une roulotte et ils vont se conformer au règlement municipal avec des fosses municipales captives alors c’est très bon , fait valoir Claude Arsenault du secteur Val Marguerite.

Trois conseillers étaient présents à la rencontre pour faire rapport au maire et à leurs autres collègues.

C’est le conseiller Denis Miousse qui a animé la rencontre.

Le conseiller du district de Marie-Immaculée, Denis Miousse, au conseil municipal de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ça permet justement d’avoir des réflexions que le conseil municipal va recevoir d’ici le 11 février parce que, le 11 février, c’est l’adoption du second projet de règlement et s’il y a des modifications. Bon, la question des génératrices on l’a entendue, c’est bien sûr que l’on va en discuter , a indiqué Denis Miousse en fin de rencontre.

Les zones prévues et les modalités du projet de règlement peuvent être consultées sur le site de la municipalité.