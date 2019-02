Chauffage : le pavillon Monique-Rousseau et le Centre éducatif Félix le chat seront fermés vendredi

Jeudi après-midi, le chauffage ne fonctionne plus au pavillon ainsi qu'au centre éducatif. Les élèves ont déjà terminé les classes, ainsi ils peuvent retourner à la maison comme d'habitude.

Cependant, les responsables du centre éducatif demandent aux parents de venir chercher les enfants le plus tôt possible, puisque l'espace commence à se refroidir.

« Tous les efforts sont mis pour régler la situation le plus rapidement possible, mais il est peu réaliste de penser que ce sera réglé cette nuit », explique le CEF, qui souligne que c'est pour cette raison que la direction n'a pas voulu prendre de risque et a décidé de fermer l'école.