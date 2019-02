17 M$ pour accueillir le campus de médecine à l'hôpital de Rimouski 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent projette de construire une nouvelle section de cinq ou six étages à l'hôpital de Rimouski pour y loger le futur campus décentralisé de la faculté de médecine de l'Université Laval.

La nouvelle section coûterait 17 millions de dollars. Elle serait le prolongement de l'Aile D du centre hospitalier de Rimouski, derrière l'Hôtellerie Omer-Brazeau. L’édifice mesurerait 2400 mètres carrés.

En entrevue à Radio-Canada, la présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Isabelle Malo, a expliqué que cette construction était un des éléments du projet de campus décentralisé de médecine dans l'Est-du-Québec.

Mme Malo explique que le nouveau bâtiment serait construit sur les terrains de l'hôpital plutôt que sur ceux de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), car la nouvelle tendance pour ce genre de campus est de rapprocher les futurs médecins du milieu hospitalier.

Ça permet aussi aux médecins qui vont donner les cours […] de dire : "Venez, on va aller sur l’étage, on va aller voir un patient qui est présentement hospitalisé" et de pouvoir dans le fond confronter tout de suite la théorie à la réalité de la pratique clinique. Isabelle Malo, présidente-directrice générale du CISSS Bas-Saint-Laurent

Mme Malo ajoute que le nouveau gouvernement accueille positivement la version finale du projet de décentralisation soumis en décembre par les quatre partenaires au dossier, soit l'Université Laval, l' UQARUniversité du Québec à Rimouski et les CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches.

Des discussions avec des hôpitaux de l'Est

La formation de base des étudiants sera de trois ans et se donnera à Rimouski. Les cohortes compteront 18 étudiants par année. Il y aura donc 54 étudiants qui suivront leur formation en même temps lorsque le programme aura au moins trois ans.

De ces étudiants, une trentaine feront leur externat à Rimouski et les autres, dans d’autres hôpitaux du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Les Îles et de la Côte-Nord.

La pdg du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique qu’il y a déjà un projet très très concret à Baie-Comeau.

Plusieurs secteurs ont aussi manifesté de l’intérêt au Bas-Saint-Laurent. On a déjà la Matanie, le Témiscouata, le Kamouraska qui ont levé la main en disant : "Nous, on pourrait être intéressés". Évidemment il n’y a rien d’officialisé à ce moment-ci, mais on a déjà dans notre propre région de l’engouement , explique Isabelle Malo.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux espère obtenir ce printemps les autorisations gouvernementales pour réaliser les plans et devis du futur immeuble. Si tout va comme prévu, les premiers étudiants en médecine seraient accueillis en septembre 2022.

D'après les informations de Denis Leduc