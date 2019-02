Université de l'Ontario français : 2 sous-ministres ontariens témoignent à Ottawa, mais en disent peu

La sous-ministre des Affaires francophones, Marie-Lison Fougère, et son homologue George Zegarac, du ministère de la Formation et des Collèges et Universités, n'ont pas été en mesure de pousser plus loin le raisonnement derrière les récentes décisions budgétaires de leur gouvernement en matière de francophonie.

Dans le dossier de l'Université de l'Ontario français, les deux hauts fonctionnaires ont repris à leur compte les propos du premier ministre ontarien, Doug Ford, et de son ministre des Finances, Vic Fedeli, selon lesquels la province n'a pas les moyens de mettre sur pied l'université francophone. Le projet est sur pause, a insisté M. Zegarac; il n'est pas aboli.

Dialogue de sourds

Les deux sous-ministres ont toutefois contredit les affirmations de la ministre fédérale du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, qui a dit avoir demandé à plus d'une reprise une rencontre avec des représentants des deux ministères.

Il n'y a pas eu de réunions entre le ministère de Mme Joly et nous , lancé M. Zegarac en réponse à une question du député néo-démocrate Francois Choquette. Peut-être qu'il y a eu des discussions dans les médias, mais je n'ai aucune documentation qui demande une rencontre, ni même qui détaille une proposition financière.

Je suis vraiment surpris d'entendre ça! François Choquette, député du NPD

Interloqué, le député de Drummond a insisté. Vous avez vu dans les médias l'offre de financement pour quatre ans du fédéral qui a été claire et mentionnée à plusieurs reprises. Est-ce que votre ministère a analysé cette offre? a-t-il demandé.

Nous n'avons rien analysé, parce que nous n'avons aucun détail, on ne nous a rien soumis , a répondu le sous-ministre. Si on nous soumettait quelque chose, mon équipe et moi nous ferions un plaisir de l'analyser.

Piquée au vif, la députée libérale d'Ottawa-Vanier, Mona Fortier, a senti l'obligation de mettre son grain de sel. Elle a rappelé aux deux sous-ministres que sa collègue Mélanie Joly a envoyé, le 13 janvier dernier, une lettre qui demandait une rencontre avec la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney.

La sous-ministre Marie-Lison Fougère a cependant rappelé que la lettre de Mme Joly ne comportait aucune invitation. Cette lettre transmettait, tout simplement, à la ministre Mulroney le fait que le gouvernement fédéral par le biais de Mme Joly avait décidé d'octroyer 1,9 million pour le Carrefour du savoir et de l'innovation , a-t-elle relaté. De toute façon, a rappelé Mme Fougère, son ministère ne s'occupe pas de financement.

Les deux sous-ministres ont aussi déclaré ne pas avoir proposé une rencontre pour discuter de financement avec leurs homologues fédéraux. Bref, le dialogue de sourds se poursuit.

La ministre ontarienne déléguée aux Affaires francophones, Caroline Mulroney (à g,), et la ministre fédérale des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly. Photo : La Presse canadienne / Patrick Doyle/Mark Blinch

Problème de communication

Le président du Comité permanent des langues officielles, Denis Paradis, a déclaré en entrevue à Radio-Canada qu'il y a encore un problème de communication entre les deux ordres de gouvernement.

J'ai compris qu'il n'y a même pas eu de rencontre entre les sous-ministres d'Ottawa et de l'Ontario , a-t-il lancé. Je pense que ça, c'est important au niveau des hauts fonctionnaires. Ils doivent se rencontrer régulièrement pour attacher les ficelles.

Il n'y a pas eu de rencontres, c'est ça qui me surprend. Denis Paradis, président du Comité permanent des langues officielles

En mettant le débat public, comme nous l'avons fait, ça va peut-être favoriser à mon humble avis les communications , a-t-il laissé tomber.

Devant ce dialogue de sourds, le député Choquette exige du leadership de la part du fédéral et lui demande de formuler une invitation au dialogue claire, nette et officielle aux ministères de l'Ontario pour faire une offre.