Liane Roy, PDG du CCNB, prend sa retraite

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) a annoncé le départ à la retraite de sa présidente-directrice générale, Liane Roy, un peu plus d'un an après que des allégations d'abus de pouvoir et d'intimidation ont fait surface à son égard.

Liane Roy aurait annoncé la nouvelle jeudi au Conseil des gouverneurs et au personnel, est-il écrit dans un communiqué publié sur le site du CCNB. Son départ entrera en vigueur à partir du mois d'avril.

Mme Roy se dit fière du travail qu’elle a réussi à accomplir au sein du CCNB pendant près de neuf ans , peut-on lire.

Au nom du Conseil et en mon nom, je tiens à remercier madame Roy publiquement pour l’ensemble de ses réalisations, son travail et son engagement au sein du CCNB, et aussi d’avoir contribué au rayonnement et à la notoriété du CCNB, tant à l’échelle provinciale que nationale et internationale , a déclaré Rachel Maillet Bard, présidente du Conseil des gouverneurs du CCNB.

Celle-ci confirme qu'un plan sera enclenché immédiatement pour que le poste soit pourvu lors de la rentrée collégiale de septembre 2019. Une personne sera nommée pour assurer l'intérim.

Allégations d'abus de pouvoir et d'intimidation

À la fin du mois de janvier 2018, une lettre signée par six membres de la direction du CCNB dénonçait le climat de méfiance, d'abus de pouvoir et/ou d'intimidation que faisait régner, selon eux, la PDG du CCNB, Liane Roy.

La lettre avait été envoyée le 29 janvier au Conseil des gouverneurs du CCNB. Les six signataires lui demandaient notamment de commander une analyse indépendante sur le climat organisationnel du CCNB . L’objectif : Éviter à notre organisation de s’engouffrer davantage et de subir des dommages irréversibles .

Les cas d’inconduite et d’inefficacité graves impliquant notre PDG ont créé, au fil des ans, un environnement toxique , peut-on lire dans la lettre. Résultat : de nombreux départs en congé de maladie, des membres de la direction qui partent pour des raisons liées au climat organisationnel et un roulement de personnel « sans précédent ».