Dernier droit pour l'Océanic

Actuellement en troisième position de sa conférence, l'Océanic de Rimouski s'accroche solidement à la cinquième place du classement général.

Toutefois, on a d'abord trébuché en début de saison pour devoir remonter les échelons. À la suite d'un mois d'octobre nettement à côté de la cible, il a fallu corriger le tir.

On avait beaucoup d'attentes en début de saison, mais, ces temps-ci, ça s'en va dans la bonne direction. On essaie vraiment de travailler à avoir le bon mindset. À toutes les parties, c'est pas juste une question de victoire ou de défaite, on veut vraiment se préparer pour les séries. Jordan Lepage, défenseur de l'Océanic de Rimouski

Avec la période de transactions des Fêtes, le club a subi quelques transformations : certains joueurs sont partis alors que d'autres ont intégré le club. Il faut toujours un peu de temps afin que l'alignement se stabilise.

À cet égard, depuis la mi-janvier, l'Océanic a navigué sur une séquence de 11 victoires consécutives, qui s'est terminée contre les Foreurs de Val-d'Or lors du récent voyage en Abitibi.

Une saison de hockey, c'est comme un marathon. C'est sûr que tu vas avoir des hauts et des bas. L'important, c'est d'arriver fin prêt dans les 10 dernières parties de l'année. Jusque là, on s'améliore et on prend confiance. Ça devrait bien aller en série. Jordan Lepage, défenseur de l'Océanic de Rimouski

Si le périple en Abitibi n'a pas été fructueux en terme de points au classement, on sent que le travail de fond avance bien et qu'une chimie d'équipe s'est bien établie.

Comme on dit dans le jargon, la sauce est en train de prendre.

Sur la route

Depuis le début du mois de janvier, l'Océanic a joué 13 de ses 21 matchs sur la route. Au cours des trois dernières semaines, l'Océanic n'a joué qu'une seule partie devant ses partisans.

Ça va faire du bien de revenir au Colisée devant nos partisans et venir chercher l'énergie dont on a besoin pour ce dernier droit. C'est certain qu'en revenant d'un voyage comme ça [en Abitibi], on va devoir arrimer certaines choses et nous n'avons pas pu nous entraîner cette semaine, mais je m'attends à ce que les gars soient prêts à compétitionner contre Drummondville. Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic de Rimouski

Contre les Voltigeurs, les joueurs de Serge Beausoleil entamaient le dernier droit de la saison et ils ont joué un match digne des séries éliminatoires.

Tout ça, au retour d'un voyage de quatre matchs en cinq jours en Abitibi où le club rimouskois se mesurait aux Foreurs de Val-d'Or et aux Huskies de Rouyn-Noranda.

Malgré une seule victoire contre les Foreurs, Serge Beausoleil a apprécié l'effort des siens, notamment contre les Huskies samedi et dimanche.

Beaucoup de choses positives. Dans le troisième match [samedi], on a été vraiment très solide contre Rouyn-Noranda. C'est un match de 4-3 avec un filet désert à la toute fin. J'étais très très très content de cette partie. Il y a des choses à améliorer, mais il y a eu beaucoup de bon. Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic de Rimouski

De retour à la maison, le calendrier des parties demeure chargé.

Dernier droit

D'ici à ce que la saison prenne fin, il restera 10 parties à disputer pour l'Océanic, dont la grande majorité à Rimouski. Un avantage certain pour la formation de Serge Beausoleil.

Avec la fin de la saison qui approche, on constate que le classement laisse entrevoir certains adversaires potentiels pour la première ronde des séries.

Il reste une dizaine de matchs, mais on voit se dessiner [une tendance]. Ça va être Charlottetown, Moncton ou Chicoutimi [...] Il n'y aura pas de balade dans le parc, ce sont des opposants très sérieux. Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic de Rimouski

On peut ajouter à la liste d'équipes les Screaming Eagles du Cap-Breton, à égalité au quatrième rang de l'Association est de la LHJMQ.

Toutefois, comme le dit si bien Beausoleil, avant d'y arriver, il faut pouvoir contrôler ce qui est possible de l'être et gagner les matchs un à la fois.

Au hockey, quand tu gagnes tes matchs, tu additionnes deux points. Quand tu les perds, tu n'additionnes rien. Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic de Rimouski

Pour le moment, il ne nous reste qu'à voir comment se déroulera cette fameuse fin de saison.

Et le décompte commence vendredi soir contre les Remparts de Québec.