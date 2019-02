Le meurtrier Bruce McArthur connaîtra sa peine aujourd'hui

À Toronto, c'est vendredi matin que le tueur en série Bruce McArthur connaîtra son châtiment après les audiences sur la détermination de la peine qui se sont tenues plus tôt cette semaine. En plaidant coupable, l'assassin de 67 ans a automatiquement été condamné à la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans. Reste à savoir s'il sera condamné à des peines consécutives ou simultanées.

Le Code criminel a été amendé sous les conservateurs de sorte que les juges ont aujourd'hui la discrétion d'infliger des peines consécutives. « À crime égal, peine égale » : le châtiment doit être proportionnel à la gravité du crime et être conforme à la jurisprudence canadienne.

Certains proches des victimes de Bruce McArthur avaient demandé plus tôt cette semaine au magistrat de tenir compte dans sa sentence de leur douleur qu'ils disent ressentir depuis la mort de leur être cher. Ils avaient d'ailleurs livré à ce sujet des témoignages bouleversants à la barre des témoins. Leurs déclarations pourraient avoir un certain poids dans l'éventualité où le juge rejette ou non le cumul des peines contre l'assassin.

La Couronne a réclamé au moins deux peines consécutives de 25 ans ferme chacune pour deux des huit meurtres. Elle donne au magistrat la discrétion de lui infliger par la suite une peine concomitante ou consécutive pour les six autres crimes.

Le juge McMahon écoute attentivement le procureur Craig Harper, qui se tient devant le meurtrier. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La Couronne avait le choix de réclamer huit peines consécutives de prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans pour chacune d'entre elles comme le lui autorise le Code criminel. Elle préfère donc en choisir deux seulement pour un total de 50 ans d'emprisonnement.

Huit peines de 25 ans ferme chacune à purger de façon consécutive équivaudrait à 200 ans de détention. Le procureur Craig Harper parle d' un cas unique dans la jurisprudence.

En réclamant une peine ferme de 50 ans, le procureur Harper veut s'assurer que le meurtrier ne soit pas admissible à une libération conditionnelle avant l'âge de 116 ans. Me Harper explique que la peine doit être proportionnelle à la gravité de ses crimes et que les principes de punition, de dissuasion et de dénonciation doivent être respectés.

L'assassin Bruce McArthur écoute le réquisitoire de la Couronne sur la détermination de sa peine. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Le procureur ajoute que Bruce McArthur savait ce qu'il faisait puisqu'il a prémédité ses meurtres et que sa culpabilité morale doit aussi être prise en compte dans la décision du magistrat.

Le juge McMahon de la Cour supérieure de l'Ontario s'interroge toutefois sur le poids que doit peser le récent plaidoyer de culpabilité du meurtrier et le renoncement de son enquête préliminaire l'automne dernier.

La Couronne réplique que le plaidoyer du meurtrier pèse peu au regard de l'horreur des huit meurtres qu'il a perpétrés. Elle rappelle que les victimes ont été tuées de façon brutale et que leurs corps ont été démembrés et enterrés dans des jardinières chez une cliente du paysagiste sur une période de sept ans.

Le Code criminel a été conçu pour offrir un éventail de châtiments et non pour accommoder ceux qui décident de plaider coupables , explique Me Harper.

L'avocat de la défense de Bruce McArthur, James Miglin. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La Couronne reconnaît que les relations entre les procureurs et McArthur ont pris un tournant positif et décisif grâce à l'intervention des deux avocats de la défense de l'assassin et qu'il faut en tenir compte dans la sentence. Elle doute toutefois qu'il s'agisse d'un véritable acte de contrition de la part du meurtrier.

Le procureur refuse par ailleurs tout parallèle avec l'infirmière Elizabeth Wetlauffer qui a plaidé coupable, elle aussi, en 2017, à huit accusations de meurtres prémédités. Elizabeth Wettlaufer était passée aux aveux bien avant de plaider coupable, ce qui n'est pas le cas de Bruce McArthur , dit-il.

Il ne s'agit pas selon la Couronne d'agir par vengeance non plus, mais de faire en sorte que Bruce McArhtur paie son dû à la société. Il a commis le crime le plus haineux qui soit , rappelle Me Harper.

L'avocat de la Couronne souligne en outre que les possibilités de réinsertion sociale de McArthur sont enfin très minces.

Bruce McArthur est escorté à l'extérieur du prétoire entre le réquisitoire de la Couronne et le plaidoyer de la défense. Photo : CBC/Pam Davies

La défense de Bruce McArthur a pour sa part demandé une peine de prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans. Une position diamétralement opposée à celle de la Couronne.

L'avocat de l'assassin, James Miglin, reconnaît que le degré de culpabilité de son client est très élevé compte tenu de l'horreur de ses crimes . Le seul enjeu de ces audiences porte selon lui sur la disposition du Code criminel qui accorde aux juges la discrétion d'infliger des peines consécutives.

Les victimes de Bruce McArthur. De gauche à droite, haut en bas : Skandaraj Navaratnam, Andrew Kinsman, Selim Esen et Abdulbasir Faizi; Kirushna Kumar Kanagaratnam, Dean Lisowick, Soroush Mahmudi et Majeed Kayhan Photo : Radio-Canada / John Fraser/CBC News

Me Miglin avance que son client est relativement âgé et qu'il serait donc admissible à une libération conditionnelle à l'âge de 91 ans [s'il survit d'ici là en détention, NDLR]. Il souligne que le meurtrier est malade et qu'il est atteint de diabète.

Il fait référence à l'assassin Dellen Millard, l'héritier de 33 ans de la défunte entreprise d'aviation familiale MillardAir. Il était beaucoup plus jeune lorsqu'il a été condamné à 75 ans de prison [pour les trois meurtres qu'il a commis] , dit-il. Il laisse ainsi entendre que son client ne mérite pas le même sort puisqu'il a deux fois l'âge de Dellen Millard.

L'avocat de la défense souligne que son client est rempli de remords, puisqu'il a plaidé coupable à tous les chefs dont il était accusé. Me Miglin dit qu'il reviendra à la Commission des libérations conditionnelles du Canada de statuer sur le sort de son client dans 25 ans et que rien ne dit qu'il en obtiendra une de toute façon.