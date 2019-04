Travailler dans le bois dans les années 60

Cet extrait de l’émission Caméra 60 du 2 octobre 1960 montre combien l’industrie forestière était centrale dans l’économie canadienne à une certaine époque.

Le narrateur Henri Saint-Georges y décrit les différentes étapes qui mènent à la transformation du bois de nos forêts en pâtes et papier.

C'est ainsi que chaque automne, une armée de 120 000 hommes se dirige résolument vers les chantiers du Québec. Le combat s'engage alors entre l'arbre et le bûcheron, un duel au cours duquel la hache et la scie savent triompher du tronc le plus résistant.

