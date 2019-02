Le bénéfice net d’ArcelorMittal en hausse de près de 13 %

Le géant sidérurgique ArcelorMittal a rendu publics ses résultats pour l'année 2018. Malgré une production d'acier et de minerai de fer très similaire à celle de l'année 2017, l'entreprise enregistre un bénéfice net de plus de 5,1 milliards de dollars américains, soit 12,7% de plus qu'en 2017.