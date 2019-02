Les agriculteurs demandent aux CUPR d’alléger leur fardeau fiscal

Des agriculteurs de l'Est ontarien veulent que les élus des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) leur donnent un coup de pouce en réduisant leur taux d'imposition.

En Ontario, la valeur des terres agricoles a considérablement augmenté au fil des ans. Les CUPR, qui comptent un peu plus de 900 entreprises agricoles, n’échappent pas à ce phénomène.

Dans les derniers huit ans, la valeur des terres [dans les CUPR] a augmenté de 152 % en moyenne , indique Michel Dignard, un agriculteur de Russell. Bref, à titre d’actif, une terre agricole peut valoir son pesant d’or.

Toutefois, comme la valeur marchande d’une propriété sert aussi à calculer son évaluation foncière, la charge fiscale supportée par les agriculteurs s’est elle aussi sensiblement accrue au cours de cette même période.

Dans les CUPR, la part des revenus fiscaux assumée par les agriculteurs est passée de 2 % en 2012 à 4,5 % cette année.

La valeur des terres agricoles a tellement augmenté de façon accélérée […] que ça crée un déséquilibre […]. Maintenant, les propriétés agricoles supportent de plus en plus la charge fiscale des municipalités , explique le directeur général de l’Union des cultivateurs franco-ontariens, Simon Durand.

Donc, pour corriger ce « déséquilibre », les agriculteurs aimeraient bien bénéficier d’un allégement fiscal. Puisque la province continue de faire la sourde oreille à leurs doléances, ces derniers ont décidé de s’adresser aux CUPR, qui détiennent le pouvoir de modifier le taux d'imposition des exploitations agricoles.

Le hic, c’est qu’un tel réajustement reviendrait d’une certaine façon à « déshabiller Pierre pour habiller Paul ».

Si on baisse le coefficient d’impôt pour les terres agricoles […] [les agriculteurs vont payer] moins de taxes municipales , explique la trésorière des CUPR, Julie Ménard-Brault. Donc, on doit aller chercher l’argent ailleurs. Dans les CUPR, le gros de nos payeurs de taxes, c’est le résidentiel. […] C’est surtout le résidentiel qui va écoper de cette réduction de taxe qui [serait] donnée aux fermiers.

Le maire de la Cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins, qui est lui-même propriétaire de terres, comprend la frustration des agriculteurs. Ce dernier dit réaliser que la valeur marchande d’une terre a dépassé sa valeur agricole — c’est-à-dire sa capacité à produire des revenus à partir des récoltes qu’elle génère. Cependant, M. Desjardins croit que les agriculteurs frappent à la mauvaise porte.

Qu’ils s’en aillent pousser à Toronto. […] Les terres qui se vendent, on fait de l’argent avec. Qu’on se fasse taxer un peu plus quand on vend la terre , propose celui-ci.

Le maire du Canton de Champlain, Normand Riopel, lui aussi un agriculteur, est du même avis que son confrère.