Vers une résolution du conflit à l’ABI?

Des signes laissent croire que le lock-out à l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) pourrait tirer à sa fin. Alcoa a publié des offres d'emploi et les discussions se poursuivraient entre les deux parties.

Des négociations sérieuses auraient actuellement lieu entre des représentants de la direction et du syndicat des Métallos dans un hôtel, dont le lieu n’est pas rendu public. Le syndicat n’a pas voulu commenter.

Le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois, est ravi d’apprendre que les parties négocient.

L’usure des deux côtés est en train de faire son chemin, c’est ce qu’il faut qu’il arrive. Treize mois, c’est assez , a-t-il déclaré.

On veut que ça finisse, on souhaite que ça finisse de tout coeur. Jean-Guy Dubois, maire de Bécancour

L’affichage de cinq postes sur le site Internet d’Alcoa donne aussi de l’espoir à ceux qui ont hâte de voir le conflit de travail se terminer.

Les emplois offerts sont directeur et conseiller principal en santé et sécurité, de directeur de secteur ainsi que de chef de secteur pour les opérations et un autre, pour l’entretien.

Les offres d'emploi ont été publiés dans les deux derniers jours par Alcoa.

Le syndicat n’a pas non plus voulu commenter au sujet de ces ouvertures de postes.

Une assemblée syndicale est déjà prévue mardi prochain, pour faire le point sur la situation avec les 1030 travailleurs en lock-out depuis le 11 janvier 2018.