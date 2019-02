Le Cirque Éloize présente Hotel à Toronto

Pour la première fois à Toronto, le Cirque Éloize présente Hotel, sa plus récente production, créée par la compagnie pour souligner son 25e anniversaire.

L’histoire se déroule dans le hall d’entrée d’un hôtel où se croisent voyageurs, femmes de chambre, valises, porte-bagages, mais surtout où l’on retrouve des histoires improbables.

À travers la trame narrative, plusieurs numéros de cirque s’entremêlent, entre autres de la jonglerie, des clowneries, du mât chinois, du hula-hoop ou de la corde lisse.

On est un petit groupe et on est quasiment tout le temps sur scène. Dans de plus grandes compagnies, on se retrouve souvent à faire son numéro et on doit laisser la place à l’autre acrobate. Dans cette production, on a tout créé ensemble, on a tout unifié.

César Mispelon, acrobate du spectacle « Hotel »