Les prochains Jeux d'hiver de l'Arctique seront tenus dans le nord de l'Alberta

Le comité organisateur a préféré ce lieu, réputé pour son parc national classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, à Grande Prairie, qui avait également soumis sa candidature.

Les Jeux d’hiver de l’Arctique, qui ont lieu tous les deux ans, ont été fondés en 1970.

On y présente des sports modernes et traditionnels de l'Arctique, tant autochtones que nordiques. Les jeux dénés sont également à l'honneur, comme le serpent à neige et la poussée de la perche.

Les compétitions s’accompagnent d’un volet culturel comprenant des expositions d'œuvres d'art et des spectacles, mettant en vedette des artistes des régions circumpolaires.