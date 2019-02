Rénovation du Théâtre Banque Nationale : Saguenay prend en charge la dette de 6,8 M$

Il y a cinq ans, l’organisme de diffusion culturelle a contracté un emprunt de 9,2 millions de dollars pour financer les travaux. Après analyse, le comité des finances de Saguenay, présidé par le conseiller municipal Michel Potvin, a réalisé que le remboursement du prêt coûtait trop cher en raison d’un taux d’intérêt élevé.

Une proposition de règlement d’emprunt de 6,8 millions de dollars a donc été entérinée par les membres du conseil lors de l’assemblée publique du 14 janvier. L’objectif est de verser une subvention à Diffusion Saguenay, qui acquittera le solde du prêt. La Ville empruntera la somme requise à un taux préférentiel et remboursera la banque.

On a passé un règlement d’emprunt et c’est assujetti à l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). On pense reprendre le prêt au mois d’avril et, le but de ça, c’est le taux d’intérêt. On a des taux d’intérêt privilégiés et on pense sauver au moins un demi-pour cent , explique Michel Potvin, qui évalue l’économie annuelle à au moins 35 000 $.

Le président du comité des finances croit que l’approbation du ministère ne représente qu’une formalité.

Des économies substantielles

L’automne dernier, le comité des finances de la Ville s’est lancé dans un exercice d’analyse approfondie de l’ensemble de ses services et a amorcé un projet de refonte de son programme de dons et subventions. À ce moment, la Ville a constaté que les termes du prêt pour la rénovation de la salle de spectacle étaient élevés.

Les dossiers, on les fait un par un. Celui-là, on était sûr à 90 %. Le but, c’est toujours de faire des économies. Après 10 ans, on va sauver au moins 350 000 $ , indique Michel Potvin.

Bien paraître

Si le pouvoir d’emprunt de la Ville fait en sorte qu’elle bénéficie de taux préférentiels, pourquoi n’a-t-elle pas contracté elle-même le prêt pour le Théâtre Banque Nationale en 2014?

Selon Michel Potvin, le fait que Diffusion Saguenay en soit le signataire a permis à la précédente administration d’afficher une dette moins élevée dans ses livres comptables.

On cautionnait le prêt et on payait 100 % de capital et intérêts, mais il n’était pas embarqué dans les dettes de la Ville. Donc, quand la Ville calculait son total de dettes, elle enlevait 9,2 millions de dollars. Le but de l’ancienne administration a toujours été le même : bien paraître. En plus de "camoufler" cette dette, la Ville payait plus cher , met en relief Michel Potvin.

Il estime que la décision prise par l’administration municipale est gagnante pour tous.

Quand on fait des économies, personne n’en parle. Là, on ne pénalise personne avec ça. La seule qu’on pénalise, c’est la banque qui fait moins d’argent , signale le président.

Michel Potvin et les membres du comité des finances ont remarqué que d’autres organismes pourraient payer trop cher pour des emprunts.

Ça ne paraît pas 35 000 $ ou 50 000 $ d’intérêts, mais il y en a plusieurs cas comme ça , relève le président.

Moins d’argent pour Diffusion Saguenay

Comme la Ville prendra en charge le prêt, la subvention annuelle de 1,6 million de dollars accordée à Diffusion Saguenay sera réduite de 600 000 $.

La semaine dernière, Michel Potvin a précisé qu’à l’instar de tous les organismes subventionnés par Saguenay, le dossier de Diffusion Saguenay fait l’objet de révisions en marge de l’adoption de la nouvelle politique de dons et subventions. Son entrée en vigueur est prévue pour le printemps.