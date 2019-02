Entente à Matane pour une meilleure formation en tourisme

Ainsi, les trois AIGAttractions incontournables de la Gaspésie , Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts, le Bioparc de Bonaventure et les Jardins de Métis, offriront des stages ou des emplois d’été aux étudiants du programme Techniques de tourisme proposé par le Cégep de Matane, tout en s’impliquant en classe.

Les AIGAttractions incontournables de la Gaspésie partenaires interviendront ainsi dans certains cours comme invités ou offriront des documents aux enseignants afin de leur permettre de bonifier et de rendre plus concrète la matière enseignée.

On va pouvoir les connaître dans les cours, parce qu’on va être invités, on va pouvoir aussi sonder leurs intérêts et connaître mieux leurs attentes, par exemple dans les cours de marketing numérique ou d’organisation d’événements. Alexander Reford, directeur, Jardins de Métis

Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Cette nouvelle formule plaît à Claire Perrot, originaire de l’île de la Réunion, qui étudie à Matane.

Comme nous disent nos profs, on peut nous en parler longtemps, mais tant qu’on n’est pas sur le terrain, on ne peut pas savoir et connaître les vraies conditions, donc c’est vraiment un plus, on l’attendait depuis longtemps. Claire Perrot, étudiante, Techniques de tourisme

Claire Perrot, étudiante réunionnaise au programme Techniques de tourisme du Cégep de Matane Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le Cégep de Matane souhaite ainsi répondre plus efficacement aux besoins de l’industrie touristique.



Il y a les stages, mais aussi le travail en entreprise, donc les étudiants pourront en apprendre sur les logiciels de gestion, les logiciels de réservation, donc une expérience beaucoup plus terrain , explique le coordonnateur du programme Techniques de tourisme, Yves Lamontagne.

Yves Lamontagne, coordonnateur, Techniques de tourisme au Cégep de Matane Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes



Une meilleure formation pour s'attaquer à la pénurie de main-d’œuvre



En offrant un emploi aux étudiants durant leurs études, les établissements estiment qu’il sera plus facile de les convaincre de rester par la suite pour faire carrière dans leur organisation, alors que l’industrie touristique est frappée par une pénurie de main-d’œuvre.

Pour nous, le Cégep de Matane, c’est un bassin de recrutement intéressant, les étudiants sont bien formés, souvent bilingues, trilingues, ils ont souvent beaucoup voyagé. Alexander Reford, directeur, Jardins de Métis

Alors pour nous, ils représentent des employés potentiels, et le fait qu’on va peut-être pouvoir les garder, c’est gagnant parce que, actuellement, on a plus de postes à offrir que de candidats , ajoute-t-il.

Ultimement, en bonifiant son programme Techniques de tourisme offert depuis 44 ans, le Cégep de Matane espère y attirer davantage d’étudiants.

Le programme compte cette année 52 étudiants à temps plein.

