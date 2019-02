La rapporteuse spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires a affirmé jeudi détenir des « preuves » montrant que le « meurtre » du journaliste saoudien Jamal Khashoggi avait été « planifié et perpétré par des représentants de l'État d'Arabie saoudite ».

Dans un communiqué, Agnès Callamard a souligné que ce « meurtre » était « prémédité » et constituait « la violation la plus grave du droit le plus fondamental de tous, le droit à la vie ».

Plus de détails à venir.