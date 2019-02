Attentat à la mosquée de Québec : Alexandre Bissonnette reçoit sa peine

Le juge François Huot commence à prononcer la peine à compter de 9 h au palais de justice de Québec.

Alexandre Bissonnette, aujourd’hui âgé de 29 ans, prendra le chemin du pénitencier pour longtemps. Il risque la peine la plus sévère jamais imposée au Canada depuis l'abolition de la peine de mort.

La poursuite réclame que l'auteur de la tuerie purge jusqu'à 150 ans de prison, avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.

La défense, elle, estime que la disposition qui permet d'additionner 25 ans par meurtre est inconstitutionnelle.

Le soir du 29 janvier 2017, Alexandre Bissonnette a ouvert le feu sur les fidèles réunis à la mosquée de Québec, tuant 6 personnes en plus d'en blesser 5 autres gravement. Il a été reconnu coupable de six chefs de meurtre au premier degré et de six chefs de tentative de meurtre.

Suivez nos journalistes qui assistent au prononcé de la peine au palais de justice de Québec