Apprendre l'espagnol pour mieux communiquer avec des travailleurs étrangers

Plus d'une vingtaine d'entrepreneurs agricoles ont décidé d'apprendre l'espagnol pour mieux accueillir et communiquer avec leurs travailleurs étrangers.

Le Collectif en formation agricole offre 10 cours d'espagnol jusqu'en avril pour aider les agriculteurs à assurer une meilleure gestion des travailleurs hispanophones.

Les cours sont donnés à Notre-Dame-de-Nord et en ligne via une plateforme interactive.

La formatrice, Natalia Zuazua Melòn, souhaite que les participants acquièrent le vocabulaire nécessaire pour bien converser avec les travailleurs hispanophones.

La formatrice, Natalia Zuazua Melòn Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

C'est surtout pour connaître le vocabulaire de base dans une ferme, soit laitière, de transformation ou encore de pommes de terre. Parler de la machinerie et des verbes les plus communs , explique-t-elle.

Une meilleure gestion

La formation connaît beaucoup de succès. Le groupe est à sa pleine capacité.

La Ferme Nordvie, de St-Bruno-de-Guigues, embauche des travailleurs du Mexique depuis l'an dernier.

Jusqu'à maintenant, ce sont les applications de traduction sur Internet et la gesticulation qui ont permis à la copropriétaire, Madeleine Olivier, de se débrouiller avec ces employés.

Quand on gère des employés, c'est important de parler le même langage qu'eux. C'est absolument nécessaire. On a besoin de raffiner notre espagnol et de l'ajuster à un vocabulaire agricole. Tous les cours qui existent, ce sont en lien avec le tourisme , raconte-t-elle.

Un besoin grandissant

Le président de l'Union des producteurs agricoles en Abitibi-Témiscamingue, Pascal Rheault, estime que cette formation était réclamée par les entrepreneurs agricoles. Selon lui, le nombre de travailleurs étrangers dans la région a doublé depuis deux ans.

Il y a beaucoup plus de travailleurs étrangers qu'il y en avait avant. Les entreprises ont besoin de ces travailleurs-là, puisque nous sommes en pénurie de main-d'œuvre. Ils avaient un besoin de formation. Pascal Rheault, président de l'UPA

La formation pourrait être offerte à nouveau, puisque des participants se sont inscrits sur une liste d'attente.