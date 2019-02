Québec éliminera 18 000 dossiers d’immigration non traités

Le gouvernement Legault compte éliminer l'arriéré de 18 000 dossiers d'immigration non traités, a annoncé jeudi à l'Assemblée nationale le ministre de l'Immigration Simon Jolin-Barrette, en présentant un nouveau projet de loi visant à mettre en œuvre les engagements de la Coalition avenir Québec en matière d'immigration.

« Sous réserve d’une exception, le projet de loi met fin à toute demande présentée au ministre dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) avant le 2 août 2018, et pour laquelle il n’a pas encore pris de décision de sélection, de refus ou de rejet au moment de la présentation du projet de loi », indique le préambule du projet de loi.

Le texte législatif précise que Québec va rembourser les droits exigibles payés par le demandeur, sans intérêts, et qu'« aucuns dommages-intérêts ni aucune indemnité en lien avec une telle demande ne peuvent être réclamés au gouvernement ».

Radio-Canada a révélé il y a deux semaines que 18 139 dossiers présentés par des candidats au PRTQ, dont certains remontaient à 2005, n'avaient pas été traités et s'empilaient toujours sur les bureaux des fonctionnaires du ministère de l'Immigration.

Le PRTQ est à l’origine de la venue de près de la moitié des nouveaux arrivants dans la province. Le problème est que les fonctionnaires québécois traitent en moyenne près de 600 dossiers par mois. Pour traiter toutes les demandes en attente, il faudrait au moins deux ans et demi.

Face à cette situation, M. Jolin-Barrette disait chercher une solution rapide, de crainte que ces dossiers ne viennent ralentir considérablement le plan de son gouvernement pour mieux « arrimer les immigrants aux besoins du marché du travail ». Il s'agit là d'un des objectifs du projet de loi 9 présenté jeudi matin.

Le projet de loi vise aussi à modifier la Loi sur l'immigration du Québec afin de « favoriser l’intégration des personnes immigrantes, plus particulièrement par l'apprentissage du français, des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne », tel que la CAQ s'y est engagée en campagne électorale, a indiqué le ministre.

Il spécifiera par ailleurs qu'une des fonctions du ministre de l'Immigration consiste « à répondre aux besoins et aux choix du Québec, notamment aux besoins du marché du travail, en fonction de la réalité économique, démographique, linguistique et socio-culturelle ».

Le ministre Jolin-Barrette donnera plus de détails sur son projet de loi en fin d'avant-midi.

Inacceptable, selon l'avocat Stéphane Handfield

En entrevue à Radio-Canada, l'avocat spécialisé en droit de l'immigration Stéphane Handfield a dit ne pas être surpris par l'annonce du ministre, mais il ne la juge pas moins « inacceptable » pour tous les candidats à l'immigration qu'il laisse en plan.

« Des gens ont investi des sommes, ont investi dans la possibilité d’immigrer au Québec et, du jour au lendemain, on leur dit : "malheureusement, on a été incapable de traiter votre dossier" », a-t-il déploré.

« Je pense que le gouvernement du Québec risque de recevoir une poursuite ou quelques poursuites de ces candidats à l’immigration, parce que c’est des dommages assez considérables qui leur sont posés aujourd’hui », a-t-il poursuivi, en évoquant les « sommes importantes » qu'ils ont engagées dans ce processus.

Plus de détails à venir.