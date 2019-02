Les abeilles savent compter

Les chercheurs sont affiliés à l'Université RMIT et à l'Université Toulouse III – Paul Sabatier. L’année dernière, la même équipe avait établi que ces insectes sociaux étaient capables de se représenter et d'interpréter le zéro.

La présente étude montre qu'on peut apprendre aux abeilles à reconnaître les couleurs comme des représentations symboliques de l'addition et de la soustraction, et à utiliser cette information pour résoudre des problèmes arithmétiques.

La résolution de problèmes mathématiques exige un niveau d’intelligence sophistiquée, qui fait appel à une gestion mentale complexe de nombres, de règles, mais aussi à une mémoire de travail à court terme.

En outre, les opérations numériques comme l'addition et la soustraction sont complexes, parce qu'elles nécessitent deux niveaux de traitement.

Vous devez être capable de maintenir les règles d'addition et de soustraction dans votre mémoire à long terme, tout en manipulant mentalement un ensemble de nombres donnés dans votre mémoire à court terme. Le professeur Adrian Dyer, de l'Université RMIT

« De plus, nos abeilles ont également utilisé leur mémoire à court terme pour résoudre des problèmes arithmétiques, car elles ont appris à reconnaître les notions de plus et de moins comme des concepts abstraits plutôt qu’en les associant à des aides visuelles », explique le Pr Adrian Dyer.

Le saviez-vous? Les abeilles n'ont qu'un million de neurones, soit 100 000 fois moins que l'humain;

elles possèdent une mémoire à court terme élaborée qui leur permet d’envisager les décisions à venir;

elles comprennent des concepts abstraits comme la similitude et la différence;

elles acquièrent des compétences complexes auprès d'autres abeilles.

Ces surprenantes capacités élargissent, selon les chercheurs, notre compréhension de la relation entre la taille et la puissance du cerveau.

Ainsi, même le petit cerveau d'une abeille peut réaliser des opérations mathématiques de base, une connaissance qui pourrait servir au développement futur de l'intelligence artificielle en raffinant l'apprentissage machine.

Nos résultats laissent à penser que la cognition numérique avancée pourrait être plus répandue dans la nature chez les non-humains que ce que l'on pensait. Adrian Dyer

De précédentes études ont montré que certains primates, des oiseaux comme le corbeau, et même des araignées sont capables d'additionner et de soustraire.

Le détail de ces travaux est publié dans la revue Science Advances (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Une abeille. Photo : Getty Images / Peter Vahlersvik

Un cerveau déstabilisé

De plus en plus de travaux, dont plusieurs menés à l’Université Laval de Québec, montrent que l'effondrement des colonies d'abeilles observé en Amérique et en Europe depuis une dizaine d'années est lié aux insecticides, particulièrement à ceux de la famille des néonicotinoïdes. Pour réussir à butiner, les abeilles se servent de leurs grandes capacités cognitives, mais les produits toxiques attaquent la communication entre les neurones de leur cerveau, ce qui les déstabilise et nuit au butinage.