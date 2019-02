Le président du C. A. du Centre de recherche sur les grains prêt à quitter son poste

Le tollé provoqué par le congédiement du lanceur d'alerte Louis Robert par le ministère de l'Agriculture aura accentué la pression sur M. Overbeek.

Dans un communiqué publié jeudi, il dévoile les recommandations qu'il compte faire au ministère pour garantir l'indépendance de la recherche. Le lobbyiste, qui représente aussi des producteurs, recommande « que les postes de dirigeants du conseil d'administration du CEROM (président, vice-président, trésorier et secrétaire) soient occupés par des administrateurs indépendants ».

Ainsi, il ne pourrait plus siéger à titre de président du conseil d'administration. Le secrétaire du C. A. du CEROM, Salah Zoghlami, également lobbyiste enregistré pour alléger la réglementation sur les pesticides, ne pourrait plus occuper son poste non plus.

Il n'est pas clair encore si la recommandation s'appliquerait au vice-président et au trésorier qui sont employés par des sociétés qui vendent des pesticides, La COOP Fédérée et Synagri.

Dans son communiqué, Christian Overbeek recommande toutefois que des représentants des producteurs puissent tout de même siéger comme simples administrateurs.

« J'ai toujours respecté les mandats qui m'ont été confiés, les règles éthiques qui s'appliquaient à moi, ainsi que les avis des spécialistes en matière de bonne gouvernance, écrit-il. C'est ce que je continue à faire aujourd'hui. »

En mars 2018, une enquête de Radio-Canada avait démontré l'existence d'ingérence de membres du conseil d'administration sur la recherche menée au CEROM, financé à 68 % par le gouvernement du Québec.

Plusieurs chercheurs avaient démissionné en dénonçant des pressions qu'ils subissaient pour orienter ou ne pas publier certains résultats. Christian Overbeek a déjà publiquement contredit des résultats de recherches menées au CEROM.

Le fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, Louis Robert, avait fourni des documents confidentiels à Radio-Canada dans le cadre de cette enquête. À la suite d'une chasse au lanceur d'alerte, il a été congédié par le Ministère le 24 janvier.