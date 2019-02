Le bureau du PM aurait fait pression sur l'ex-ministre de la Justice dans le dossier SNC-Lavalin

L'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould aurait refusé une demande du bureau du premier ministre Trudeau qui réclamait la négociation d'une entente plutôt qu'un procès dans le dossier de fraude et de corruption de SNC-Lavalin, rapporte le Globe and Mail. Le bureau du premier ministre a nié qu'une telle demande a été faite.

D’après ces allégations basées sur des sources confidentielles que Radio-Canada n’a pu consulter, le but de la démarche du bureau du premier ministre était d’éviter un procès long et coûteux contre la firme de génie montréalaise, poursuivie au Canada pour fraude et corruption à l’étranger.

En février 2015, le gouvernement fédéral, à la lumière d’une enquête de la GRC, a accusé SNC-Lavalin d’avoir versé des millions de dollars de pots-de-vin, entre 2001 et 2011, à des officiels du gouvernement Libyen, pour garantir l’obtention de contrats publics dans le pays.

Depuis, les avocats de la firme multipliaient les rencontres avec le gouvernement fédéral pour tenter d’éviter un procès au criminel.

SNC-Lavalin réclamait une entente

Ces représentations de la firme de génie auprès des autorités fédérales, incluant des membres haut placés au bureau du premier ministre, visaient à obtenir la conclusion d’un « accord de réhabilitation » ou d'une « entente de poursuite différée » plutôt qu’un procès.

Ce type d’ententes, déjà conclues dans des affaires similaires aux États-Unis et en Grande-Bretagne, consiste pour la compagnie fautive à reconnaître publiquement ses responsabilités, à renoncer aux avantages obtenus par les manœuvres frauduleuses et à payer une amende conséquente.

Or, la ministre Wilson-Raybould qui agissait à titre de procureure générale, a refusé de négocier une telle entente en octobre 2018 malgré les démarches de SNC-Lavalin pour obtenir une révision judiciaire de cette décision.

Des pressions venues d'en haut

Toujours selon The Globe and Mail, c’est à ce moment que la ministre de la Justice de l’époque, Jody Wilson-Raybould, aurait été l’objet de demandes répétées, voire de pressions, du bureau du premier ministre pour qu'elle demande à la directrice des poursuites pénales, Kathleen Roussel, d'abandonner les poursuites criminelles contre SNC-Lavalin au profit de la conclusion d'un accord de réhabilitation avec l'entreprise.

Un geste que la ministre a refusé de faire.

Le 14 janvier dernier, Jody Wilson-Raybould a été mutée au ministère des Anciens Combattants lors d’un remaniement ministériel. Son collègue David Lametti occupe depuis les fonctions de ministre de la Justice.

Le bureau du PM réfute ces allégations

Questionné par The Globe and Mail sur cette présumée intervention dans les affaires du ministère de la Justice, le bureau du premier ministre, par la voix de son attachée de presse Chantal Gagnon, a réfuté que toute demande de ce genre eut été faite à la ministre Wilson-Raybould.

« Le cabinet du premier ministre n'a pas ordonné au procureur général de tirer une conclusion sur cette question », a assuré Mme Gagnon dans un courriel.

En février 2018, le gouvernement Trudeau a amendé le Code criminel afin de permettre la conclusion d’accord de réhabilitation ou d’ententes de poursuite différée qui permettent aux procureurs de la Couronne de suspendre des accusations criminelles contre des entreprises qui ont commis des malversations, des fraudes et autres crimes du genre.

Basée à Montréal, SNC-Lavalin est la plus importante firme de génie-conseil et de construction au Canada. Si elle était reconnue coupable au terme d’un procès criminel, la firme pourrait être bannie pendant dix ans de tout contrat public fédéral.