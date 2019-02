Les travailleurs de Sural se font entendre

Une trentaine de travailleurs mis à pied de façon temporaire par l'entreprise Sural, à Bécancour, manifestent depuis 7 h, mercredi matin. Les travailleurs dénoncent le manque de respect et de transparence de la direction.

Ils ont appris lundi soir que l’usine allait fermer pour une durée indéterminée à partir du lendemain matin.

Ils souhaitent connaître la cause exacte de cet arrêt de travail et veulent surtout avoir l’heure juste quant à l’avenir de l’entreprise qui fabrique des tiges d’aluminium.

L’entreprise, qui existe depuis 1992, emploie une soixante de personnes.

Le rassemblement de mercredi n’était pas une action syndicale, mais une initiaive des travailleurs.

Il a eu lieu dans le stationnement de l’entreprise située dans le parc industriel de Bécancour, non loin de l’ABI.

Des travailleurs de l'usine Sural rassemblés dans le stationnement de l'usine Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

D’ailleurs, quelques employés en lock-out de l’Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) sont venus appuyer les travailleurs de Sural dans leur rassemblement.

Les travailleurs rencontrés ne croient pas que la fermture temporaire soit liée au lock-out à l’ABI, puisque le conflit dure depuis plus d’un an et que l’usine de Sural se portait très bien jusqu’à tout récemment.

Plusieurs croient plutôt que la direction a des difficultés financières.