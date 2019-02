Le Défi de la Gosford reporté

Les conditions météo des derniers jours ont eu un impact majeur sur la qualité des sentiers et forcent le report du Défi de la Gosford qui devait avoir lieu ce week-end à Saint-Augustin-de-Woburn.

La course d’attelage de chiens de niveau provincial aura lieu les 23 et 24 février.

Les organisateurs sont dans l’obligation de reporter la course à cause de la mauvaise qualité de neige. Dans un communiqué, on indique que « la météo annoncée juste avant le week-end ne permet pas de préparer une piste sécuritaire pour les coureurs. »

Les catégories présentées seront différentes de celles des années antérieures. En plus de la catégorie skijëoring (fondeur tiré par un ou deux chiens) deux classes de traîneau tiré par des équipes de chiens seront présentées : la classe à six chiens et la classe illimitée.

Cette dernière classe est nouvelle pour le Défi de la Gosford cette année. Elle consiste à mettre sur un même traîneau le nombre de chiens que le musher désire, en ayant toutefois un minimum de 8 chiens. Les spectateurs pourront ainsi voir évoluer des équipes susceptibles de contenir parfois jusqu’à 16 chiens sur un même traîneau. « La maîtrise d’un aussi important nombre de chiens requiert une très grande adresse de la part des mushers et devient des plus impressionnants pour les spectateurs présents », affirme le président de l’événement, Bernard Saucier.