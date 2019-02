Une initiative pour les parents noirs de Vanier à découvrir

Au niveau statistique, on a dépassé nos objectifs. On dessert jusqu’à maintenant plus de 400 personnes , explique le thérapeute spécialisé auprès des jeunes et des familles au REFPO, Abdourahman Kahin.

C’est à peu près 20 nouvelles familles par mois qu’on reçoit comme clients, plus les suivis qu’on fait déjà , ajoute-t-il lors d’une entrevue à l’émission Les matins d’ici.

À écouter aussi : Entrevue avec Abdourahman Kahin aux Matins d'ici

Malgré la popularité du Centre quelques mois après sa fondation, M. Kahin souhaite interpeller et aider encore plus de familles noires d’Ottawa.

Actuellement, il y a certains groupes qui bénéficient plus, mais on aimerait bien interpellé le reste de la communauté africaine, haïtienne, caribéenne et autres pour qu’il puisse bénéficier des services qui ont été mis en place , fait valoir le thérapeute.

Le Centre de ressources éducatives pour les parents noirs a vu le jour grâce à des fonds octroyés par l’ancien gouvernement libéral. Il offre des ateliers et des thérapies individuelles ou en groupe, en plus de services pour donner un peu répit aux pères et aux mères noirs de Vanier.