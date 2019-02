Marc Pettersen veut ressusciter une bretelle d’accès du pont Dubuc

L'accident s'est produit en début de soirée à l'entrée nord du pont. Les services d’urgence ont dû utiliser les pinces de désincarcération pour sortir une conductrice de son véhicule.

L'opération a duré une quarantaine de minutes, ce qui a causé un important embouteillage. Le conseiller municipal Marc Petterson est furieux. Il déplore la fermeture de l’ancienne bretelle d'accès au pont située sur le boulevard Saguenay. Cette bretelle sera même démolie au printemps.

Selon lui, on aurait pu utiliser cette bretelle pour détourner la circulation. Il demande à ce que le ministère des Transports annule la démolition de la passerelle.

Il faudrait se garder une sécurité en attendant qu’on répare le pont Sainte-Anne et qu’on l’organise pour qu’on puisse traverser au niveau des mesures d’urgence et non pas de la circulation automobile , croit-il.

Marc Pettersen a écrit une lettre à la ministre des Affaires municipales et député de Chicoutimi, André Laforest, et il compte intervenir lors de la prochaine séance du conseil municipal de Saguenay. Il maintient que les élus de l'arrondissement Chicoutimi l'appuient dans sa démarche.