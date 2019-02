Ce nouveau cours sera offert à compter de ce mois-ci au Centre de formation professionnelle 24-Juin dans le cadre d'un projet pilote mis sur pied par Accès Compétences CSRS et l'entreprise privée Kin Impact.

Selon ce qu'on peut lire sur le site internet de la CSRS, le cours, d'une durée de 216 heures et offert les week-ends, permettra à l'élève d'obtenir une attestation.

Dans un communiqué, la FKQ dit s'inquiéter par rapport « aux limites de l'exercice que laisse miroiter l'obtention de ce diplôme ».

Selon la FKQ, les thématiques enseignées lors de cette formation demandent des connaissances beaucoup plus poussées que le nombre total d'heures octroyées à toute cette formation .

La Fédération rappelle que la clientèle des centres de conditionnement physique a changé et que des personnes âgées, des femmes enceintes, des athlètes, des personnes avec des conditions médicales fragilisées ont de plus en plus recours à des entraîneurs. Sans formation initiale de niveau universitaire, sans être sous la supervision d'un kinésiologue idéalement accrédité et avec seulement 216 heures de formation à leur actif, ces "entraîneurs" sont inévitablement très limités dans leurs actions et compréhension des risques liés à la condition de leur client et peuvent conséquemment mettre sa santé en danger , peut-on lire dans le communiqué.

Les kinésiologues reçoivent une formation de 1350 heures et doivent effectuer des stages supervisés sur une période de trois années.

Demande d'ordre professionnel

Par ailleurs, la FKQ a amorcé une consultation auprès des kinésiologues et des acteurs domaine du conditionnement physique quant à l'usage du terme d'entraîneur en conditionnement physique et aux restrictions de pratique qui s'y rattachent.

Actuellement, il n'y a pas d'ordre professionnel qui encadre les services en kinésiologie, même si la demande est en cours d'analyse auprès de l'Office des professions du Québec.

À l'heure actuelle, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke n'était pas en mesure de répondre aux questions de Radio-Canada.

Plus de détails à venir.