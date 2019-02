Une 10e victoire consécutive pour l'Océanic de Rimouski

Avec cette victoire, l'équipe consolide sa cinquième place au classement général avec 73 points.

Alexis Lafrenière fait partie des meilleurs pointeurs de la LHJMQ. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Alexis Lafrenière s'est illustré de nouveau sur la patinoire. Le joueur a complété un tour du chapeau en plus de remporter la première étoile du match. Il se hisse au deuxième rang des meilleurs joueurs avec 83 points.

Anthony Gagnon et Olivier Garneau ont aussi fait rougir le gardien de but des Saguenéens en comptant chacun un but.

Le numéro 44 de l’Océanic, Anthony D’Amours, a remporté la deuxième étoile du match aux côtés de Vladislav Kotkov de Chicoutimi qui est revenu à la maison avec la troisième étoile du match.

Près de 2855 personnes ont assisté au match au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

L’Océanic affrontera les Cataractes de Shawinigan vendredi.