Dans un long message publié sur sa page Facebook dans les moments suivant son décès mercredi, Paul Dewar appelle ses concitoyens à faire preuve d'amour, d'unité et de compassion. Voici ces derniers mots.

Chers amis,

Le moment est venu de vous dire au revoir. Même si j’ai quitté ce monde physiquement, j’aimerais partager avec vous quelques derniers mots.

Je voudrais d’abord vous dire merci. Toute ma vie a été remplie par la gentillesse des gens d’Ottawa, mais je n’ai jamais autant ressenti la profondeur et la générosité de votre amour que dans la dernière année. Vous étiez une source constante de réconfort et de solidarité pour ma famille et moi. Je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait.

Je vous ai dit que je pensais que ma maladie était un cadeau, et je le croyais sincèrement. Durant tout ce temps, j’ai pu voir la beauté de monde qui nous entoure. Cela a renforcé ma certitude qu’il y a une volonté inhérente de se rapprocher avec compassion et bonté dans notre communauté.

Pendant mon passage sur cette terre, j’étais passionné par le pouvoir de la collaboration entre les citoyens pour faire une différence.

Je voulais d’un Canada où l’on traite nos concitoyens avec la dignité, l’amour et le respect que chacun d’entre nous mérite.

Je voulais d’un monde avec moins de souffrance et plus de bonheur. Un monde où l’on s’occupe mieux les uns des autres.

J’ai eu le privilège de voyager et de voir que malgré toutes nos différences uniques, nous sommes tous poussés par le même esprit de communauté, d’appartenance et d’égalité.

C’est facile de se sentir parfois dépassé par la gravité des défis auxquels nous faisons face. Des enjeux comme les changements climatiques, les migrations forcées et la menace des armes nucléaires. C’est difficile de savoir comment nous pouvons faire une différence.

Le secret, ce n’est pas de se concentrer sur comment régler ces problèmes, mais de regarder ce que l’on peut faire comme contribution pour à pays, sa communauté, ses voisins.

Il faut d’abord faire preuve de compassion et être reconnaissant pour tout ce que le Canada a à offrir, particulièrement la beauté naturelle qui nous entoure, et la musique qui peut nous amener tant de joie.

Le vrai changement ne peut venir que lorsque l’on donne le pouvoir au jeune, sans le fardeau du cynisme. C’est pour cette raison que j’ai utilisé l’énergie qu’il me restait cette année pour fonder La jeunesse passe aux actes. J’espère que cette initiative permettra de déchaîner le pouvoir des jeunes dans notre communauté pour faire une véritable différence. J’espère que vous serez inspirés à vous impliquer dans ce projet et ainsi poursuivre mon travail.

Ottawa, il ne faut pas s’arrêter maintenant. Démontrons notre force ensemble. Épousons la vision de l’aîné algonquin William Commanda pour un avenir authentique et organique, qui prend racine dans la sagesse des peuples autochtones à qui appartiennent les terres sur lesquelles nous résidons aujourd’hui.

Montrons l’exemple pour sauver notre biosphère, ici même, avec la protection de notre rivière des Outaouais et du parc de la Gatineau.

Faisons plus d’art. Jouons plus. Rassemblons-nous dans ces jours de cynisme et de doute.

Accueillons ceux qui ont besoin d’un refuge sécuritaire. Donnons du pouvoir à ceux qui ont été laissés pour compte.

Grandissons dans la paix, l’amour et l’unité. Joignons nos mains et nos cœurs pour voir la beauté en nous à travers l’âme de notre ville.

Dans le calme stoïque de mon voyage, j’ai trouvé mon chemin vers la paix.

Puissiez-vous continuer de construire un monde meilleur et plus paisible pour nous tous.

Que cette terre sacrée soit un endroit pour tous.

Que la construction d’un monde meilleur commence avec nos voisins.

Puissions-nous rêver ensemble.

Puissions-nous rassembler notre courage pour nous tenir debout dans les moments de désespoir et puissions-nous être liés par une joyeuse célébration de la vie.

Nous sommes à notre meilleur lorsque nous nous aimons et lorsque nous aimons.

Brillez comme des diamants dans la magie de cet endroit.

Souriez et jouez...

Riez et dansez...

Donnez et partagez...

Mon amour, pour vous, à jamais.

Paul