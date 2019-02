Un sommet à Montevideo pour ramener la paix au Venezuela

Le Groupe de contact, qui compte des représentants de l'Union européenne, de sept pays européens et de quatre pays d'Amérique latine, dont l'Uruguay, doit s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères du Mexique. Selon une source gouvernementale, ils ont pour objectif de « contribuer à créer les conditions afin qu'émerge un processus politique et pacifique » à la grave crise qui secoue le Venezuela.



L’Uruguay et le Mexique font partie des rares pays d’Amérique latine à ne pas avoir reconnu le chef de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaido, comme président par intérim après son autoproclamation, le 23 janvier.



Pour parvenir à une entente, le ministre des Affaires étrangères uruguayen, Rodolfo Nin Novoa, et son homologue mexicain, Marcelo Ebrard, présenteront ce qu’ils appellent le « mécanisme de Montevideo ». Cette proposition, qui implique la participation de personnalités reconnues à l’international, se décline en plusieurs phases.



À l’opposé de ce que demandent le Groupe de Lima – qui réunit 13 pays d’Amérique latine et le Canada – et l’opposition vénézuélienne, le « mécanisme de Montevideo » n’exige pas la tenue d’une élection présidentielle anticipée.



« Si nous exigeons des élections à tel moment, nous imposons des conditions qui rendent difficile le dialogue. Ce sont [le gouvernement et l'opposition au Venezuela] qui doivent se mettre d'accord », a déclaré M. Nin Novoa, en lisant une déclaration commune des deux gouvernements, mercredi.



« Nous proposons le mécanisme de Montevideo sur la base de notre intérêt légitime et de notre disposition à contribuer à ce que le peuple vénézuélien et les acteurs impliqués puissent trouver une solution à leurs divergences », a-t-il ajouté.

Un bras de fer oppose Juan Guaido (gauche) et Nicolas Maduro (droite) au Venezuela. Photo : Getty Images / Yuri Cortez et Frederico Parra

Mercredi, le président Nicolas Maduro, qui a rejeté lundi l'ultimatum de l'UE sur l'organisation d'une élection présidentielle anticipée, a salué l'organisation de la réunion et exprimé son soutien à « tous les pas et initiatives pour faciliter le dialogue ».



De son côté, le chef de l’opposition rejette tout dialogue avec le gouvernement, jugeant qu’il s’agit d’une façon pour le président socialiste de gagner du temps. « L'opposition vénézuélienne [...] ne va se prêter à un aucun type de faux dialogue », a-t-il déclaré mercredi.

Juan Guaido a dit préférer concentrer ses efforts sur l’acheminement d’aide humanitaire au pays, bloquée par des militaires qui prêtent allégeance à Maduro.



Frappé par la pire crise économique de son histoire récente, le Venezuela souffre de graves pénuries. Environ 2,3 millions de Vénézuéliens ont choisi de s'exiler depuis 2015, selon l'ONU.

D'autres centres de collectes sont prévus au Brésil et dans une île des Caraïbes, alors que le Canada a promis 50 millions de dollars d'aide, Washington 20 millions et l'UE 7,5 millions.