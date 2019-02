Levée de boucliers contre le projet d’enfouissement de Valoris à Bury

L'important projet d'agrandissement du site d'enfouissement de Valoris - qui triplera de taille - suscite mécontentent et inquiétudes à Bury où les déchets de 190 000 citoyens de l'Estrie sont ensevelis. Mercredi soir, la première rencontre publique a généré de vives critiques et en a laissé plusieurs sur leur faim.

Pendant près de trois heures, la direction de Valoris a tenté de répondre, tant bien que mal, aux questions de la centaine de personnes présentes dans le centre communautaire du village.

Parmi elles, une majorité de résidents de Bury, des conseillers municipaux de municipalités avoisinantes et même un représentant de Greenpeace.

Ce soir, c’est le début d’un nouveau partenariat entre Valoris et la communauté. On veut vraiment que ça fonctionne, a indiqué en début de rencontre, le directeur des communications, Louis Longchamps. Une de nos missions, c’est de démystifier ce qu’on fait.

Une vidéo de six minutes a d’ailleurs décortiqué le projet d’agrandissement du futur lieu d’enfouissement technique (LET) qui passera de 13 hectares à 33 hectares.

À peine la présentation terminée, les critiques et les questions - souvent empreintes d’inquiétudes - n’ont pas tardé à fuser.

Les craintes sont multiples : les odeurs liées au biogaz, la possible contamination de la nappe phréatique, la perte de valeur mobilière, l’impact visuel, les coûts publics liés au projet; la liste est longue.

On veut que Valoris fasse sa job : qu’elle valorise. On aura peut-être une montagne de ski à Bury dans 20 ans, une montagne de déchets avec la flamme olympique en haut , a lancé le résident de Bury, Roch Lapointe, faisant référence à la torchère qui brûle les biogaz émanant du site.

Un lieu d’enfouissement technique, ça coûte une "beurrée" à construire. La seule manière de justifier le coût, c’est de limiter au strict minimum ce qu’on envoie dedans. Je suis horrifiée de voir que déjà le site sera rempli l’an prochain. Comment en sommes-nous arrivés là aussi rapidement? s’est questionné la conseillère municipale de Hampden, Monique Scholz.

Je suis très préoccupée qu’on devienne une espèce de poubelle de l’Estrie! Monique Scholz, conseillère municipale de Hampden

En ce moment, près de 60 % des déchets enfouis au site de Bury proviennent de Sherbrooke.

Le site d'enfouissement de Bury. Photo : Image fournie par Valoris

Un projet en développement

À plusieurs reprises, la direction de Valoris n’a pas été en mesure de donner certains chiffres réclamés par les citoyens, notamment sur l’impact à long terme du projet sur les finances publiques.

Les représentants ont assuré que les trois ateliers prévus au cours des prochains mois permettront de répondre aux questions laissées sans réponse.

Si vous voulez les chiffres, les études, on va tous avoir ça durant les ateliers, a répliqué le directeur des communications, Louis Longchamps. Ce soir, c’est un premier contact avec vous pour vous présenter le projet et voir ça va être quoi la suite. Je comprends qu’il y a énormément de frustration en lien avec Valoris, avec le passé. Nous sommes conscients de tout ça, mais justement, on tente de travailler avec vous pour aller au-delà de ça.

Après la première série d'interventions, le directeur du projet d'agrandissement à Valoris, Jean-Jacques Caron a avoué être « un peu ébranlé » par les commentaires parfois cinglants des résidents.

On maintient notre orientation de détourner et valoriser un maximum de déchets de l’enfouissement , a assuré M. Caron.

Le projet est à l’étape préliminaire et il a encore la possibilité de l’améliorer. Jean-Jcques Caron, directeur de projets

Normes environnementales strictes

Il rappelle que le site respectera des normes environnementales strictes et que, jusqu’à présent, aucune contamination de l’eau n’a été décelée. Une bande d’arbres, large de 50 mètres, demeurera en place pour éviter la pollution visuelle au maximum.

Toutefois, la municipalité ne sera pas à l’abri de courts épisodes d’odeurs nuisibles comme ceux vécus au cours des derniers mois causés par les conditions climatiques et des bris mécaniques.

On veut savoir jusqu’où les odeurs vont. On est même prêts à former un comité de gestion des odeurs. On veut que les résidents soient notre nez pour qu’on puisse faire une concordance avec nos opérations pour savoir ce qu’on a fait de mal.

Un important travail d’éducation sera nécessaire, concède la direction. Plusieurs résidents semblaient mal comprendre la mission et le rôle de Valoris.

Jusqu’en mai prochain, les citoyens seront consultés à de nombreuses reprises jusqu’au dépôt public du rapport de consultation en juin 2019.

Ce rapport sera annexé à l’étude d’impact qui sera déposé au ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques. Si Valoris obtient les autorisations nécessaires, les travaux de construction pourraient débuter à l’automne 2020.