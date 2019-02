25 ans du Festival Dansencore : entre nostalgie et festivités

Les 25 ans du Festival international Danse Encore seront célébrés en grand. Pour l'occasion, pas moins de 150 danseurs provenant du Canada, des États-Unis, de la Colombie et de Cuba ont été invités. Parmi eux, Louise Lecavalier, Channing Cooke et BJM débarqueront au centre-ville de Trois-Rivières du 6 au 9 juin.

L’organisation a choisi d'inviter des habitués du festival en plus de quelques nouveautés.

En tout, 24 coups de coeur seront de retour comme Rakatan, Tapestry et Marvl.

On a 24 compagnies qui ont être présentes au festival. Déjà, c’est énorme. Claire Mayer, directrice générale et artistique, Festival international Danse Encore

La compagnie de danse Proartedanza fera partie de la programmation du 25e Le Festival international Danse Encore. Photo : Festival Dansencore

Parmi les phénomènes de l’heure, Yoherlandy Tejeiro Garcia et le duo Willow, de l'émission Révolution, ont décidé de tenter l'aventure.

Il y a aussi plusieurs activités qui seront dévoilées plus tard, en salle et à l’extérieur. Il y a donc encore plus de différents angles où l’artiste sera très important , explique Claire Mayer, directrice générale et artistique du Festival international Danse Encore.

Les détails des spectacles en salle sont à venir en mars.

La programmation complète, elle, sera annoncée en avril.