Encore des spectacles au Barachois l’été prochain

Le maire de Matane, Jérôme Landry, explique que la Ville réservera les dates dont a besoin le diffuseur dans son appel d’offres pour la gestion des lieux.

Le diffuseur de spectacles pourra continuer à occuper la salle gratuitement selon les besoins de sa programmation. Une rencontre entre des représentants de la Ville et Kaméléart a eu lieu pour expliquer le nouveau mode de fonctionnement.

Il y a deux semaines, la Ville de Matane a mis fin à son entente de gestion avec le diffuseur de spectacles qui occupait les lieux depuis près de 30 ans.

Kaméléart ne souhaitait pas s’occuper de la location des lieux comme le lui demandait la Ville de Matane.

La Municipalité offrait 10 000 $ à l’organisme pour cette gestion supplémentaire. Kaméléart estimait toutefois que ce n’était pas dans son mandat et qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires pour le faire.

Gestionnaire recherché

Terrasse du théâtre d'été Le Barachois Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

La Ville de Matane se dit persuadée de trouver un gestionnaire qui pourra présenter une offre différente. On veut que ce lieu soit beaucoup plus fréquenté, indique le maire, on pourrait avoir de la location d’équipements, des kayaks de mer, par exemple. Ça pourrait être aussi des gens qui font de la musique à l’extérieur, des chansonniers , énumère le maire Landry.

Ce dernier croit qu’il est possible pour un promoteur de développer une offre pour les touristes en raison, notamment de la proximité de la plage. On veut avoir, dit-il, une organisation qui soit assez solide, en mesure de trouver des employés et d’être capable de faire une belle programmation.

Quant à la nouvelle entente avec Kaméléart, elle devrait se poursuivre, selon le maire, jusqu’à ce que Matane se dote d’une salle de spectacle.

Kaméléart n’était pas disponible pour commenter la nouvelle.