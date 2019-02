Les entreprises de la région en mission séduction au Cégep de Jonquière

Pour une sixième fois, le Cégep de Jonquière ouvrait ses portes exclusivement aux équipementiers régionaux.

On reçoit de grandes entreprises comme Produits forestiers Résolu, Rio Tinto ou encore Niobec, affirme Johanne Tremblay, responsable du service de placement du cégep. Les employeurs ont des besoins et nos étudiants peuvent se faire des contacts avant d’arriver sur le marché du travail.

Plusieurs postes ont d’ailleurs été offerts aux finissants, selon Mme Tremblay.

Pour les élèves de première et deuxième année, c’est une manière de concrétiser leur choix de carrière en discutant des perspectives d’emploi avec les professionnels.

Hausse de la demande

Johanne Tremblay a eu la surprise de constater l’intérêt de 35 entreprises régionales pour participer à la journée de l’emploi.

J’ai rapidement comblé les 28 places que nous devons respecter pour des raisons de logistique et de sécurité. Le contexte de pénurie de main-d’œuvre et l’enseignement que nous proposons entraînent de plus en plus les employeurs à venir rencontrer nos élèves.

Les entreprises présentes offrent notamment des emplois dans les secteurs du génie mécanique, de l’électronique industrielle, des télécommunications, de la mécanique du bâtiment et de la chimie.