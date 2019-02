Des voisins de la mine Goldex à Val-d’Or n’en peuvent plus du bruit 

Le couple Suzy Dessureault et Stéphane Gagnon n'en peut plus de vivre aux abords de la mine Goldex, propriété de la multinationale Agnico Eagle. Le bruit occasionné par le complexe minier affecte leur qualité de vie, déplorent-ils. Ils ne sont pas les seuls à s'avouer incommodés par les activités de la minière. La direction de Goldex assure qu'elle respecte toutes les normes gouvernementales, mais s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de ses pratiques.

Suzy Dessureault affirme que les activités sur le complexe minier l’empêchent de vivre dans un environnement sain. La situation se serait aggravée depuis les modifications au site dû à l’affaissement de 2011, dont la construction de l’usine à remblai en 2013, en périphérie de son terrain. Les bruits sont devenus de plus en plus dérangeants , déplore Mme Dessureault, qui demeure depuis 10 ans dans la résidence située sur le chemin Baie-Dorée.

J’entends un sifflement, une vibration. Je me couche et je l’entends toute la nuit. Stéphane Gagnon, conjoint de Suzy Dessureault

D’autres citoyens avec qui nous avons pu parler, mais qui n’ont pas souhaité témoigner à visage découvert, affirment aussi être incommodés. Dans leur cas, ils sont plutôt préoccupés par les sautages, les potentiels dommages sur les structures des maisons et l’impact sur les puits. Des citoyens du chemin de la Mine École ont d’ailleurs formé un regroupement pour échanger sur leurs préoccupations.

Suzy Dessureault et Stéphane Gagnon, n'en peuvent plus d'être voisins de Goldex. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le couple Dessureault-Gagnon soutient interpeler régulièrement la minière depuis plus de six ans. Goldex a effectué des études, notamment sur le bruit, et a promis de mettre en place des mesures d’atténuation. On va essayer d’amener les correctifs cet été, mais on n’est pas en contrôle de l’ingénierie du projet, c’est quand même assez technique , explique le directeur général de la mine, Frédéric Langevin.

Stéphane Gagnon en a assez d’attendre. Il n’y a pas de réponse précise sur combien de temps ça va prendre, déplore-t-il. C’est toujours la même réponse, d’année en année.

Incapable de vendre

Suzy Dessureault et son conjoint tentent depuis 2017 de vendre leur maison pour déménager dans un lieu plus paisible. Pendant un an [2017], on a eu une seule visite , déplore Mme Dessureault. C’est vraiment une belle place, ajoute M. Gagnon. Mais le problème c’est vraiment la minière. Les gens nous disent qu’on est trop proche d’une mine .

Ils aimeraient maintenant qu’Agnico Eagle leur rachète leur maison, mais ce n’est pas dans les plans de Goldex.

On respecte les normes, on continue avec notre approche qui vise à améliorer l’ambiance sonore pour l’entièreté de nos voisins et pas seulement pour une seule personne. Frédéric Langevin, directeur de la mine Goldex

Frédéric Langevin soutient que Goldex est disposée à aller jusqu’au rachat d’une maison lorsqu’il y a des bris physiques, mais qu’il n’y a pas de programme de rachat de maison relié avec nos opérations à Goldex .

La maison de Suzy Dessureault et Stéphane Gagnon est en vente Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Une approche responsable, selon Goldex

M. Langevin est conscient que les activités de la mine peuvent générer certaines préoccupations, notamment pour les habitants des 65 résidences situées dans un rayon de 1,5 kilomètre de la mine, mais que son équipe agit de manière responsable.

Il mentionne notamment l’existence d’un mécanisme de traitement des préoccupations et les interventions préventives de l’entreprise. La minière a notamment un projet de « maison témoin » pour évaluer l’impact des vibrations à long terme, elle effectue un suivi des puits et fera des interventions en lien avec la contribution sonore des opérations.

Le directeur général de Goldex, Frédéric Langevin. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

On a à cœur d’être des bons voisins depuis le départ [avec une conception particulière du site], rappelle Frédéric Langevin. Le site a été mis en place pour bien opérer en harmonie avec les voisins. On ne se contente pas de juste respecter les normes. On est engagé dans une démarche d’amélioration continue de toutes nos opérations. Aucun guide de compensation à l’image de celui de Malartic n’est prévu.

Le gouvernement doit agir, croit le REVIMAT

Le porte-parole du Regroupement vigilance mine de l’Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT), Marc Nantel, croit que la législation actuelle ne protège pas suffisamment les droits des citoyens. Le gouvernement dit au promoteur "moi je t’ai donné l’autorisation d’exploiter, maintenant règle ton problème avec tes voisins puis moi je m’en lave les mains" , déplore-t-il.

Marc Nantel, du Regroupement Vigilance Mines d'Abitibi-Témiscamingue (archives) Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Selon M. Nantel, les citoyens craignent de prendre la parole publiquement en raison du « climat malsain » en Abitibi, où toute contestation serait vite réprimée sous prétexte « que nous vivons dans une région minière ». Ce qui est choquant en région, c’est qu’un citoyen qui ose se défendre, il se fait traiter de tous les noms , déplore-t-il.

Quand les gens voient que quelqu’un n’est pas capable de vivre ce qu’ils sont capables d’endurer, on tombe dans l’incompréhension et on tombe dans le jugement de caractère. Marc Nantel, porte-parole du REVIMAT

Suzy Dessureault et Stéphane Gagnon s’attendent d’ailleurs à être la proie de commentaires désobligeants. On ne veut pas faire de trouble à la mine, c’est juste la tranquillité qu’on veut , martèle toutefois M. Gagnon.

Le REVIMAT milite pour l’instauration d’une zone tampon minimale de deux kilomètres entre une mine et des résidentes, ainsi que pour la création d’un mécanisme gouvernemental permettant d’épauler les citoyens dans leurs litiges avec les minières.